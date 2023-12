Na praia, Lavínia Vlasak surge em cliques raríssimos de biquíni: "Linda"

Lavínia Vlasak surge em cliques raríssimos de biquíni; ela relembrou viagem recente e exibiu uma beleza impressionante

A atriz Lavínia Vlasak, que recentemente fez sucesso na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, apareceu deslumbrante em uma série de cliques raros de biquíni. Ela relembrou uma viagem recente e encantou os fãs com sua beleza.

"Ai que saudade da Bahia", disparou ela. Nas fotos, ela surge ao natural, sem filtros e edições. Usando um conjuntinho laranja, ela surpreendeu os fãs e ganhou muitos elogios. Eles exaltaram a beleza da atriz.

"Essa sabe ser linda", disse um. "Além de linda, é muito talentosa", comentou outro. "Dei um zoom para ver bem de perto essa beleza", avisou outro. A jovialidade da atriz também rendeu comentários.

Recentemente, em conversa com a CARAS, Lavínia Vlasak explicou porque expõe pouco de sua vida pessoal e a decisão de estar sempre focada na vida profissional."Na verdade, eu gosto de aparecer por causa do meu trabalho, não por causa da minha vida. Enfim, pessoal, eu tenho usado muito as mídias sociais para poder me comunicar com o público, com as pessoas, mas não para falar do que eu faço ou deixo de fazer. Claro que algumas coisas eu acabo dividindo, mas eu gosto de dividir mais os meus pensamentos, as coisas que eu acredito e divulgar trabalhos, eu acho", esclareceu.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lavinia Vlasak (@laviniavlasak4real)

Como conheceu o marido? Atriz conta história curiosa do passado