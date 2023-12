Na piscina de Sabrina Sato, Duda Nagle se diverte com Zoe

Separado de Sabrina Sato, Duda Nagle se diverte com Zoe na piscina do prédio da apresentadora; veja fotos do momento em família

O ator Duda Nagle curtiu o domingo, 10, com a filha Zoe, fruto do casamento que teve com a apresetadora Sabrina Sato. Com boa relação com a ex, o famoso apareceu na piscina do prédio dela ao lado da herdeira.

Divertindo-se muito, o artista surgiu todo sorridente e brincando muito com a garota, que apareceu muito feliz aproveitando o momento ao lado do pai em São Paulo. "Amo nadar com a minha tubaroinha", disse ele na legenda.

Nos comentários, Sabrin Sato escreveu uma risada e falando como eles são engraçados. "É muito lindo ver a união", admiraram os internautas. "Paizão", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, o ex-casal deu o que falar ao surgirem juntos nas festas de aniversário de Zoe. Lado a lado, os papais posaram em clima familiar e inspiraram os fãs com a postura amigável. Sabrina Sato revelou que Duda passará Natal com ela.

Duda Nagle posta foto com Sabrina

A filha de Duda Nagle e Sabrina Sato, Zoe, fez aniversário nesta quarta-feira, 29, e ganhou uma festinha em família para celebrar seus 5 anos. No apartamento da mãe em São Paulo, os parentes se reuniram para comemorarem o dia da pequena.

Mesmo separados, o ator e a apresentadora aparecem juntinhos na mesa com a herdeira, que ganhou uma festinha com tema de circo e decoração com elementos rosas, mas também alguns pontos coloridos.

Com vários tipos de doce, Zoe apareceu se divertindo em meio a muito amor. A postura dos famosos foi bastante elogiada pelos internautas. "Parabéns gatinha! Muita saúde e sorte pra você, minha filhinha. Muitos anos de vida", escreveu Duda.