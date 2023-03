Na Globo, Fátima Bernardes abre os bastidores da nova temporada do 'The Voice Kids'

Apresentadora do 'The Voice Kids', Fátima Bernardes impressionou os fãs ao mostrar detalhes dos bastidores do programa; confira!

No último sábado, 11, através das redes sociais, a apresentadora Fátima Bernardes (60) levou os seguidores para visitar os bastidores da oitava temporada do The Voice Kids, nos estúdios da Rede Globo. Em sua conta no Instagram, a âncora compartilhou alguns registros do momento e deixou os fãs impressionados com a estrutura do local.

Na sequência de cliques, Fátima aparece bem animada e sorridente ao lado dos profissionais responsáveis pela produção do programa na emissora.

“Começando a jornada do #thevoicekids. Dia de provar o figurino. Tá lindo. Depois, fui gravar uns vídeos institucionais com o querido Thiago Fragoso. Ainda encontrei os também queridos Alex Scobar e a Henriete Damiani. E, então, sabe em que estúdio foi a gravação? Hoje ele é usado pro programa do Fabio Porchat. Quem sabe?”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs se derreteram e rasgaram elogios. "Com certeza vai ser mais um sucesso, tá linda!", comentou uma. "Fátima, você tem elegância em tudo que faz, porque a elegância está dentro de você!", opinou outra. "Estou contando os dias para a estreia do programa, você arrasa!", observou uma terceira. "Nossa musa", destacou mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE FÁTIMA BERNARDES:

DO FUNDO BAÚ

Na última semana, Fátima Bernardesfez questão de resgatar um registro inédito do início de sua carreira na TV Globo, onde aparece novinha, na época em que iniciou o estágio na emissora.

"Faz tempo que não posto um #tbt, mas hoje achei essas duas fotos e me animei. Dois momentos: começo com a primeira foto pra divulgação do meu trabalho que fiz pouco depois de começar minha carreira na tv globo . E a segunda, de dois anos atrás, pra um ensaio fotográfico. Mais de trinta anos entre elas e eu continuo apaixonada pelo que faço", escreveu ela na legenda da publicação.

A foto retirada do fundo do baú chamou atenção dos fãs: “Seu cabelo na primeira foto que volume bonito!", disse uma admiradora. "Todo tempo linda. Autêntica e tudo de bom é nossa fatinha!!!”", elogiou outro. Já uma terceira ressaltou: "Parece que hoje está mais bonita ainda".