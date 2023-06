Murilo Huff e Gabriela Versiani são flagrados juntos no cinema em meio à boatos de romance

Cantor sertanejo Murilo Huff é clicado acompanhado de possível affair, Gabriela Versiani, em cinema de São Paulo

Parece que o romance entre o cantor sertanejo Murilo Huff e a influenciadora digital Gabriela Versiani está realmente acontecendo! Desta vez, os possíveis novos pombinhos foram flagrados indo a um cinema de São Paulo juntos.

Em um clique divulgado pela página de fofocas Segue a Cami, no Instagram, Murilo e Gabriela aparecem em um caixa para a compra de pipoca e bebidas em um cinema localizado na cidade de Alphaville, em São Paulo.

Bastante discretos, os dois aparecem com bonés em suas cabeças. Murilo usa uma roupa toda preta, com um moletom e calça, enquanto Gabriela apostou em um look todo branco, com blusa de manga longa e calça. Os dois ainda não assumiram o relacionamento oficialmente, mas estão aparecendo bastante juntos em climas românticos.

Ex de Marília Mendonça, Murilo Huff é visto em clima de romance com Gabriela Versiani

No último dia 26, Gabriela Versiani e Murilo Huff foram vistos juntinhos em clima de romance durante um festival de música em Goiânia, no qual ele se apresentou. Os dois foram flagrados por fãs abraçados e com o rosto bem perto assistindo ao show de Wesley Safadão. Na hora do ex de Marília Mendonça se apresentar, ele dedicou a música 'Cigana' para "alguém especial" que estava presente. Nem mesmo Gustavo Mioto aguenta mais a enrolação do casal para revelar a novidade e escreveu: "Se assumam logo, que enrolação". Ele demonstrou impaciência ao comentar um tweet que dizia que Murilo estava todo feliz nos stories por Gabi ter ido vê-lo. "Desde que eu conheci essa peça rara lá em Noronha, a gente não se desgrudou mais não. Eu tô muito feliz. Já fiquei amiga da equipe inteira, a gente já ta aqui fazendo farra. Vim assistir o primeiro show dele", disse a influenciadora, através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram.