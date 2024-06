Mulher que diz ser filha de Leonardo revela decisão sobre teste de DNA

Dyane Akacio, a mulher que quer fazer um exame de DNA para confirmar se é filha do cantor Leonardo, revelou que tomou uma decisão

Dyane Akacio, a mulher que quer fazer um exame de DNA para confirmar se é filha do cantor Leonardo, revelou que tomou uma decisão. Em uma interação nos stories do Instagram, ela falou sobre o processo de reconhecimento de paternidade e disse que deixou isso de lado após a morte de sua mãe adotiva.

“Você desistiu do exame de DNA ou já fez?”, questionou um internauta. "Acabei deixando esse assunto um pouco mais de lado por conta da minha vida agora. Sinceramente, nem tenho pensado nisso nos últimos meses, principalmente agora por causa da minha mãe. Então, é uma coisa que vou resolver mais para frente, quando tudo estiver no lugar, quando a minha cabeça estiver bem", disse a suposta filha de Leonardo.

Em seguida, ela falou sobre a repercussão de sua história. “Desde setembro do ano passado, foi uma leva de coisas que aconteceram na minha vida e me esgotaram emocionalmente. Então, acho que esse momento é para organizar a minha vida, principalmente a minha cabeça, para eu estar bem. Preciso estar bem para resolver as coisas e não estou, estou vivendo muitas outras coisas. Tudo tem seu tempo e não é momento para isso agora”, analisou.

A mãe de Dyane Akacio faleceu em 28 de abril por problemas de saúde. Morando em Portugal, a suposta filha de Leonardo iniciou uma vaquinha nas redes sociais para arrecadar fundos e retornar ao Brasil, onde precisava buscar seu filho, que vivia com seus avós. Ela também foi questionada sobre levar o herdeiro e o pai para viver na Europa.

“Meu filho tá com o meu pai e tem uma pessoa muito especial que também está cuidando dele pra mim, uma amiga da família, uma pessoa muito próxima. E ele está sendo muito bem cuidado, estou muito feliz porque a gente vê o amor e o carinho dessa pessoa para com o meu filho, cuidado, preocupação”, detalhou.