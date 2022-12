Mulher da atriz Nanda Costa, Lan Lanh, se diverte na praia do Rio com as filhas

A cantora Lan Lanh aproveitou o clima de verão para brincar com as gêmeas, Kim e Tiê, na praia do Rio de Janeiro

A cantora Lan Lanh (54) aproveitou o início da tarde desta terça-feira, 13, para curtir um momento de descanso na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, com as filhas gêmeas, Kim e Tiê, de 1 ano, frutos de seu relacionamento com a atriz Nanda Costa (36).

Nas imagens registradas pelos fotógrafos de plantão é possível ver a mamãe coruja de biquíni, aproveitando o calor e se divertindo com as pequenas na beira da praia

Recentemente, Nanda Costa roubou a cena na web ao aproveitar o dia de sol para se refrescar com as filhas em um passeio de caiaque.

A mãe da atriz, Patrícia Campos, publicou as fotos do momento especial em seu perfil no Instagram e escreveu na legenda: "Minhas caiçarinhas".

VEJA AS FOTOS DE LAN LANH NA PRAIA JUNTO COMA S FILHAS:

Foto: JC Pereira/ AGNEWS

