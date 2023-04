Mudança total! Deolane Bezerra surge após nova harmonização facial: "Refinamento"

Deolane Bezerra surge bem diferente após mudar o rosto; veja como ficou

A advogada Deolane Bezerra surpreendeu os seguidores ao mostrar o antes e depois de sua nova harmonização facial. Nesta quarta-feira, 26, a ex-peoa de A Fazenda, mostrou o resultado do procedimento que foi realizado em duas etapas.

A obra foi da dentista Bruna Mesquita, que mostrou duas fotos para ilustrar o que foi realizado."Primeiro removemos todo o preenchimento antigo que estava causando um peso na região do sulconaso (bigode chinês), além dos lábios para refazermos do zero, pois estava com produto fora da área correta", declarou ela.

Segundo ela, na semana seguinte foi realizado um novo procedimento. "Fizemos 4 fios para sustentação a fim de melhorar o bigode chinês sem criar o aspecto de rosto largo, pois rosto volumoso temos que tomar muito cuidado com preenchimento. E a última etapa foram os preenchimentos nas regiões corretas para refinamento somente", defendeu ela.

Assim que as fotos foram publicadas, fãs elogiaram. "Acho que não precisa mexer, seu rosto é lindo", comentou um. "Gostei, ficou mais natural", opinou outro. "Linda de qualquer jeito", cravou outro impressionado com a beleza da advogada.

FILHA TAMBÉM PASSOU POR PROCEDIMENTO

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra contou que a filha, Valentina, passou por um procedimento estético de Otomodelação. Isso porque a menina tinha um incômodo por causa do formato de suas orelhas. Nas redes sociais, ela contou sobre o procedimento e ainda mostrou fotos de antes e depois.

“Vamos fazer uma otomodelação nas orelhinhas dela. Ela está se sentindo um pouco incomodada, tampando com o cabelinho. 40 minutinhos, não tem dor, fica só alguns pontinhos”, afirmou a artista.

Por sua vez, a clínica de estético informou que o procedimento é minimamente invasivo. "Esse procedimento é realizado com fios minimamente invasivo, sem a necessidade de cirurgia, feito no consultório sob anestesia local e com o pós tranquilo. O procedimento leva em média 30 minutos de cada lado e já foi possível visualizar o resultado", informaram.