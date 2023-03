Deolane Bezerra revela que a filha passou por procedimento nas orelhas

Deolane Bezerra mostra imagens de antes e depois do procedimento estético da filha nas orelhas: 'Um pouco incomodada'

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra contou que a filha, Valentina, passou por um procedimento estético de Otomodelação. Isso porque a menina tinha um incômodo por causa do formato de suas orelhas. Nas redes sociais, ela contou sobre o procedimento e ainda mostrou fotos de antes e depois.

“Vamos fazer uma otomodelação nas orelhinhas dela. Ela está se sentindo um pouco incomodada, tampando com o cabelinho. 40 minutinhos, não tem dor, fica só alguns pontinhos”, afirmou a artista.

Por sua vez, a clínica de estético informou que o procedimento é minimamente invasivo. "Esse procedimento é realizado com fios minimamente invasivo, sem a necessidade de cirurgia, feito no consultório sob anestesia local e com o pós tranquilo. O procedimento leva em média 30 minutos de cada lado e já foi possível visualizar o resultado", informaram.

Deolane Bezerra usa look ousado em festa de aniversário

A advogada, influenciadora digital e ex-A Fazenda Deolane Bezerraapostou em um look ousado para prestigiar a festa de aniversário do influenciador digitalLucas Guimarães há pouco tempo. A estrela deixou à mostra seu decote poderoso e destacou os seios fartos em um modelito brilhante.

Para a ocasião, ela apareceu com um top brilhante e saia dourada com recortes estratégicos nas laterais. Inclusive, a loira deixou à mostra sua barriguinha sarada e a cintura fina.