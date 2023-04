Mudança de visual: Relembre quando Giovanna Ewbank e Titi mudaram o cabelo juntas

Giovanna Ewbank e Titi passaram por mudança no visual no ano passado quando mudaram o cabelo juntas

Giovanna Ewbank (36) já mostrou nas redes sociais o quanto adora dividir momentos com seus filhos, e quando se trata de mudanças no visual, ela também não fica de fora. Nesta sexta-feira, 28, a atriz usou as redes sociais para mostrar o novo visual da filha, Titi (9), que, assim como a mãe, já mudou o cabelo neste ano. As duas, porém, já tinham passado por uma mudança em conjunto no ano passado, quando a atriz coloriu os fios junto com a filha.

Em agosto de 2022, a mãe de Titi, Bless (8) e Zyan (2) atendeu ao desejo da filha de pintar o cabelo junto com ela. As duas tingiram as pontas dos fios com a cor rosa e a atriz compartilhou um vídeo com o antes e depois da mudança de visual nas redes sociais. "Ela me fez um pedido e é claro que eu não resisti, porque ela é a minha vida todinha! PRONTO, o cabelo pink veio aí. Te amo minha filha!", escreveu Giovanna Ewbank na publicação.

Na época, a atriz comentou que ainda precisava se acostumar com o novo visual, mas garantiu que Titi ficou apaixonada pela coloração no cabelo. "Gostaram??? Ela amou demais!!!! Eu? Ah...vou me acostumar kkkkk. O importante é que ela amou!", adicionou Giovanna Ewbank na publicação.

A escolha, porém, não durou muito tempo. Este ano, as duas já mostraram que não se apegaram ao mesmo visual e estão sempre mudando o cabelo. No começo de fevereiro, Giovanna Ewbank aderiu ao corte de franja para compor seus looks, enquanto Titi trocou as tranças pelos fios crespos recentemente.

Leia também: Giovanna Ewbank exibe o novo visual da filha, Titi: “Adora mudar”