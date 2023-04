Giovanna Ewbank exibe o novo visual da filha, Titi: “Adora mudar”

Filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, a pequena Titi muda o cabelo e encanta com novo visual

A atriz Giovanna Ewbank (36) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 28, para mostrar o novo visual da filha, a pequena Chissomo (9), conhecida como Titi, fruto do relacionamento com o ator Bruno Gagliasso (41). A apresentadora ainda contou que dá liberdade para que a menina possa explorar as possibilidades e mudar o cabelo quando quiser.

O assunto surgiu em uma caixinha de perguntas, quando um fã deixou um questionamento sobre o visual da pequena: “A Titi tirou as tranças?", ele indagou. Giovanna usou uma foto da menina com os cabelos cacheados bem curtinhos para responder. No clique, ela usa um vestido rosa fofo e surge brincando com uma coleguinha.

“A Titi adora mudar de visual, cada hora está de um jeito igual eu”, Giovanna, que também é mãe dos pequenos Bless (8) e Zyan (2), brincou na legenda do registro e continuou: “Agora ela está sem! Ela quem decide o que quer e quando quer”, a apresentadora concluiu explicando que Titi decidiu tirar as tranças por vontade própria e que pode mudar o visual sempre que preferir.

Atriz Giovanna Ewbank exibe o novo visual da filha, Titi - Reprodução/Instagram

Ela cresceu! Giovanna Ewbank se derrete com foto antiga de Titi:

Na última segunda-feira, 24, Giovanna Ewbank recordou um clique do passado de Titi e revelou que ficou emocionada ao ver a lembrança. Pelas redes sociais, a mamãe coruja mostrou a foto em que aparece de rostinho colado com a herdeira bem pequenina.

A menina deu um show de fofura com uma carinha de criança e deixou a apresentadora saudosa agora que está deixando de ser um bebê: "Apareceu hoje pra mim e eu quase chorei precisei dividir com vocês… minha Títi com 3 aninhos (quase 7 anos atrás) o tempo voa!", Gio legendou a publicação se derretendo pela herdeira.