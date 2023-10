Motorista que atropelou Kayky Brito compra carro: ''Gratidão a todos''

Após vaquinha na internet, motorista que atropelou Kayky Brito mostra que comprou novo carro e agradece ajuda

O motorista que atropelou Kayky Brito, Diones da Silva, mostrou em sua rede social que conseguiu comprar um novo carro após receber ajuda dos internautas. Nesta quarta-feira, 11, ele compartilhou um vídeo ao lado do automóvel e agradeceu a contribuição das pessoas.

Para quem não lembra, após o acidente, Diones ficou impedido de trabalhar e ficou com despesas por ter tido seu instrumento de trabalho atingido. Diante da situação, as pessoas se comoveram e fizeram uma vaquinha para ajudá-lo.

"Essa é a surpresa que falei, e em gratidão a Deus e a cada um de vocês que contribuiu para tornar isso possível, e pela graça de Deus, foram usados como instrumento para semear esse presente em minha vida! Gratidão", começou dizendo.



Diones então explicou a escolha do modelo do veículo. "Hoje estou pegando o novo carro para poder trabalhar em uma categoria melhor nos aplicativos, e poder aumentar a minha renda mensal, rodar menos horas também pela categoria que irei trabalhar! Mais uma vez gratidão a todos, que Deus prospere em todas as áreas da vida de cada um de vocês! Com certeza estão desde sempre em minhas orações. Gratidão transborda meu coração! Deus é bom o tempo todo", agradeceu novamente.

Nos últimos dias, Diones reagiu ao ver Kayky Brito postando seu primeiro vídeo após deixar o hospital.Na época que aconteceu o acidente com o ator, o motorista explicou sua situação complicada. "O prejuízo foi avaliado em R$ 10 mil. O valor da franquia é de R$ 4 mil, mais a prestação do carro de R$ 1,7 mil mensais. O carro é o único meio de trabalho. Comprei o carro para trabalhar e se pagar, não tinha nem 10 mil quilômetros rodados. Nem sei o que fazer. Tenho dois filhos pequenos, e isso agrava ainda mais meu psicológico", desabafou e conseguiu a comoção dos internautas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diones Da Silva (@dionezcoelho23)

O que Kayky Brito falou no vídeo?

Em um vídeo no Instagram, o ator Kayky Brito apareceu cantando e fez um agradecimento especial para os fãs, o motorista que chamou o socorro após atropelá-lo, aos bombeiros e sua família. Então, ele contou que ainda tem um pouco de sequela no lado direito do corpo, mas já consegue andar e falar.

"Na maior felicidade! Obrigado a todos vocês, meus fãs, que me mandam mensagem. Obrigado de coração, eu leio cada uma delas. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida, foi e chamou os bombeiros. Obrigado bombeiros. Obrigado minha família, mãe, pai, irmã, meu cunhado, beijo no coração. Beijo no coração de todos vocês”, disse ele.

Então, ele celebrou a oportunidade de continuar a viver após o atropelamento. "O negócio é viver! E viver como se não houve amanhã, porque viver é um milagre. O lado direito um pouco afetado, mas eu estou aqui falando, estou andando até. está tudo bem, vamos que vamos”, afirmou.