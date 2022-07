Morre Tony Sirico, o Paulie de Família Soprano, aos 79 anos

Tony Sirico faleceu na manhã desta sexta-feira, 8

O ator Tony Sirico, conhecido por ter interpretado o Paulie Gualtieri na série Família Soprano, faleceu aos 79 anos. A morte dele foi confirmada nesta sexta-feira, 8, pela imprensa internacional. Porém, a causa da morte não foi divulgada pela família.

O irmão dele, Robert Sirico, fez uma declaração nas redes sociais sobre o falecimento do artista. “É com grande tirsteza, mas com incríveis orgulho, amor e muitas memórias carinhosas, que a família de Gennaro Anthony 'Tony' Sirico deseja informar a vocês de sua morte na manhã de 8 de julho”, disse ele no Facebook.

O ator começou sua carreira em Hollywood na década de 1970 e interpretou personagens de sucesso em Os Bons Companheiros, Tiros na Broadway, Poderosa Afrodite e Respect The Jux.

Sirico ficou conhecido por ter interpretado Paulie nas seis temporadas de Família Soprano entre os anos de 1999 e 2007.