Morre tio de Carla Perez após desaparecimento do pescador: ''Triste''

Pescador, tio de Carla Perez estava sendo procurado nas águas de um rio no sul da Bahia

O tio de Carla Perez, Paulo Perez, teve sua morte confirmada pela ex-integrante do É o Tchan neste sábado, 22. Após pedir ajuda em sua rede social para achá-lo, infelizmente, horas depois a famosa contou que o corpo foi achado, nas águas de um rio no sul da Bahia, sem vida.

Em seu feed do Instagram, a esposa do cantor Xanddy compartilhou um vídeo cheio de lembranças de Paulo Perez e lamentou o triste ocorrido. A artista enalteceu o jeito do parente e mostrou apoio às pessoas mais próximas dele, as filhas e a esposa.

"Infelizmente a triste notícia veio. Agora, fica a saudade e as boas lembranças de um tio alegre/pescador engraçado, receptivo e carinhoso. Meu amado tio, #PauloPerez foi morar com Deus e seu filho #Paulinho (in memoriam). Meus mais sinceros sentimentos a minha tia Cida, minhas primas Tâmara, Guê, Paulinha, Lori e Topê", escreveu a loira.

Por fim, ela agradeceu a todos que auxiliaram na procura pelo seu tio. "Obrigada a todos que ajudaram nessa busca, em especial aos pescadores e a @marinhaoficial", falou.

Tio de Carla Perez recebe homenagem da artista; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Perez (@carlaperez)

O desaparecimento do tio de Carla Perez

A dançarina Carla Perez, ex-integrante do grupo É o Tchan, comoveu seus seguidores ao fazer um apelo nas redes sociais para ajudar a encontrar o seu tio desaparecido. O senhor Paulo Perez, que é pescador, desapareceu nas águas de rio no sul da Bahia. Ele saiu de casa para recuperar o seu barco e não voltou. Com o desespero da família, a sobrinha famosa decidiu fazer um apelo para que a Marinha ajudasse nas buscas. Horas depois, a Marinha informou que encontrou um corpo no local.

“Gente, nos ajude, pelo amor de Deus. Meu tio Paulo Perez é pescador e está desaparecido. Com as fortes chuvas no sul da Bahia, ele foi tirar água do barco hoje pela manhã em Porto Seguro, na Bahia, e infelizmente não voltou para casa. Toda a família está desesperada. Alguns pescadores da região estão ajudando nas buscas. Deixamos aqui um pedido de socorro à Marinha. E oração a todos vocês”, disse ela. Algumas horas depois, ela informou que a ajuda chegou ao local para fazer as buscas.

De acordo com o site G1, a Marinha informou que encontrou um corpo no local de buscas pelo desaparecimento de Paulo Perez. O corpo teria sido identificado pelos moradores da região como sendo do senhor Paulo Perez, mas os familiares ainda não fizeram a identificação oficial.

Vale lembrar que fortes chuvas atingiram a região sul da Bahia na última sexta-feira, 21, causando alagamentos e deslizamentos.