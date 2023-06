Morre Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália, aos 86 anos

O italiano Silvio Berlusconi faleceu em um hospital de Milão, onde estava internado para exames de rotina

O político e empresário Silvio Berlusconi, que é ex-primeiro-ministro da Itália, faleceu aos 86 anos. A morte dele aconteceu no hospital San Raffaele, em Milão, onde estava internado há poucos dias.

Ele tinha sido diagnosticado com leucemia há alguns meses e enfrentava um quadro de infecção pulmonar. Ele estava internado para exames de rotina e seu quadro de saúde piorou rapidamente.

O político era o quinto homem mais rico da Itália, com uma fortuna avaliada em US$ 7 bilhões – cerca deR$ 34 bilhões. Ele foi dono de império midiático e também de times de futebol. Além disso, ele teve quatro mandatos como primeiro-ministro e saiu do cargo em 2011.

Berlusconi também tinha o seu próprio partido político, chamado Força Itália, e foi um dos apoiadores de Giorgia Meloni, atual primeira-ministra do país.

Ele se casou três vezes ao longo de sua vida e teve cinco filhos, Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Ao longo de sua vida, ele se envolveu em escândalos em sua vida íntima, incluindo acusações de abuso sexual. A última esposa dele foi Marta Fascina, com quem se casou em 2020 e é 53 anos mais jovem que ele.

Berlusconi já foi internado com sequelas da Covid-19 em 2021, já fez uma cirurgia cardíaca e lutou contra um câncer na próstata em 2016.

Morre ex-apresentadora de afiliada da Globo

A ex-apresentadora Leilane Lustosa Macedo de Oliveira, que trabalhou na TV Anhanguera do Tocantis – afiliada da Globo -, faleceu em um trágico acidente de carro em uma rodovia de Goiás. A jornalista estava no carro com duas amigas, que também faleceram.

De acordo com o site G1, o acidente aconteceu na BR-153, em São Luiz do Norte, Goiás. O veículo das três amigas colidiu contra outro carro e um caminhão no início da noite de sexta-feira, 9. As três mulheres faleceram e os corpos delas foram levados para o IML de Uruaço.

A ex-apresentadora era formada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade de Gurupi e pós-graduada em comunicação empresarial e marketing. Ela trabalhou na TV Anhanguera desde que era estagiária e chegou a ser apresentadora do Jornal Anhanguera 1ª edição. Atualmente, ela era assessora de comunicação na Prefeitura de Gurupi.