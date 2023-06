Ex-apresentadora da Globo morre em acidente de carro com as amigas

Ex-apresentadora de afiliada da Globo, Leilane Lustosa Macedo de Oliveira faleceu ao sofrer um grave acidente de carro em Goiás

A ex-apresentadora Leilane Lustosa Macedo de Oliveira, que trabalhou na TV Anhanguera do Tocantis – afiliada da Globo -, faleceu em um trágico acidente de carro em uma rodovia de Goiás. A jornalista estava no carro com duas amigas, que também faleceram.

De acordo com o site G1, o acidente aconteceu na BR-153, em São Luiz do Norte, Goiás. O veículo das três amigas colidiu contra outro carro e um caminhão no início da noite de sexta-feira, 9. As três mulheres faleceram e os corpos delas foram levados para o IML de Uruaço.

A ex-apresentadora era formada em Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade de Gurupi e pós-graduada em comunicação empresarial e marketing. Ela trabalhou na TV Anhanguera desde que era estagiária e chegou a ser apresentadora do Jornal Anhanguera 1ª edição. Atualmente, ela era assessora de comunicação na Prefeitura de Gurupi.

Primo da cantora Simony também faleceu em um acidente de carro

A família da cantora Simony está de luto nesta sexta-feira, 9. Um primo da cantora, chamado Carlos Henrique, de 34 anos, faleceu em um trágico acidente de carro em Tabatinga, no interior de São Paulo.

De acordo com o site G1, o carro dele capotou em uma rodovia da região. Ele chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era primo de segundo grau da cantora, que lamentou a morte dele.

Por meio de sua equipe, ela lamentou o ocorrido em mensagem enviada ao G1. “Eu estou arrasada. Estou a 380 km longe da minha família. Eu não os vejo por conta do tratamento contra o câncer. Faz muito tempo que eu não via o Cacá. Meus tios e avós dele faleceram de Covid-19 e agora isso. É chocante. Estou muito triste”, disse ela.

Nas redes sociais, Simony mostrou uma foto do rapaz e lamentou a partida dele. “Que nossa família te receba, Cacá”, disse ela.