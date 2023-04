Morre jovem fã que recebeu uma casa de presente de Maluma: ‘Coração em pedaços’

Fã de Maluma, Bastian Matías Madrid Ramírez tinha apenas 12 anos e há alguns anos havia sido diagnosticado com câncer

Na última quarta-feira, 19, o cantor colombiano Maluma (29) usou suas redes sociais para lamentar a morte de Bastian Matías Madrid Ramírez, um jovem fã, de apenas 12 anos, apadrinhado pelo artista de reggaeton, que há alguns anos havia sido diagnosticado com câncer.

“Com o coração partido em pedaços, devo informar que Bastian nos deixou neste plano terrestre. Meu mestre, meu guia, meu amigo, meu irmãozinho partiu, mas nos deixou todos os seus ensinamentos e um vazio enorme que nada nem ninguém poderá preencher. Lutamos até ao fim, mas o melhor foi o descanso dele. Força a todos aqueles que tiveram o prazer de conhecer Bastian, 'o garoto sorriso', te amo, te amarei para sempre, meu príncipe. Nos encontramos no caminho”, escreveu o colombiano, em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

Em setembro de 2022, o artista deu de presente para o jovem e sua família uma casa nova. Os dois se conheceram no ano de 2021 e a história de vida de Bastian emocionou o astro do reggaeton, que já gravou músicas ao lado de cantoras como Anitta e Jennifer Lopez. Sabendo das dificuldades financeiras que a família do fã mirim passava, Maluma criou uma amizade com Ramírez.

Recentemente, Maluma precisou passar por uma cirurgia delicada

Em setembro do ano passado, um dos maiores cantores latinos da geração revelou que precisaria passar por uma cirurgia delicada. Em seu perfil nas redes sociais, Maluma preocupo os seguidores ao postar uma foto com traje de paciente de hospital para ser encaminhado ao centro cirúrgico, pedindo o apoio de seus seguidores.

“Logo mais, vou fazer uma pequena operação no joelho. Conto com as orações e boas energias de vocês e tudo vai correr bem. Eu amo vocês. Desejem-me boa sorte”, Maluma legendou a publicação e acalmou seus fãso ao demonstrar que estava confiante de que daria tudo certo.