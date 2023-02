Monica Iozzi fala pela primeira vez sobre relacionamento abusivo: "Ele me bateu"

Monica Iozzi falou sobre o relacionamento tóxico que viveu e deu um aviso às mulheres: "No primeiro sinal, acabou"

Monica Iozzi (41) contou ter sofrido agressões físicas de um ex-namorado quando ela tinha por volta dos 20 anos.

Em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, apresentado pela escritora Tati Bernardi (43), ela entrou em mais detalhes sobre a relação abusiva que viveu.

Na conversa, as duas mulheres falaram sobre as experiências tóxicas e abusivas que passaram em antigos relacionamentos.

A atriz então disse que a relação com o ex-namorado foi se tornando abusiva aos poucos, até o ponto em que ele a agrediu fisicamente.

“Esse meu namorado, o primeiro sinal foi que ele falou que não queria mais que eu saísse sem sutiã. E daí a coisa foi degringolando até o dia que ele me bateu. Então, com certeza eu voltaria para falar: no primeiro sinal, acabou. O cara que grita com você e dá um soco na parede, o próximo soco é na sua cara”, afirmou.

Tati complementou ao contar que isso já aconteceu com ela, quando, em uma discussão, um namorado destruiu uma porta.

“E aí eu comentei com uma advogada e ela falou para mim: isso aí não é ‘olha como eu sou controlado, eu arrebento a porta e não faço nada com você’, isso aí é o recado ‘a próxima é na sua cara’”.

A dupla ainda usou o espaço do programa para dar um aviso às mulheres mais jovens. “Se você é novinha e está ouvindo isso daqui”, a convidada começou a dizer. “Larga!”, sintetizou a apresentadora.

