Miss Estados Unidos, Noelia Voigt renuncia ao título. Saiba o motivo

A Miss Estados Unidos Noelia Voigt fez um desabafo nas redes sociais ao explicar a sua decisão de renunciar ao título

A Miss Estados Unidos Noelia Voigt renunciou ao seu título após ter sido coroada em novembro de 2023. Ela escreveu um desabafo nas redes sociais para avisar seus seguidores de sua decisão e explicou seus motivos.

A jovem contou que precisa cuidar de sua saúde mental neste momento. Por isso, ela decidiu se afastar do concurso Miss enquanto cuida de si. "Sei que isso pode ser um grande choque para muitos. Nunca comprometa seu bem-estar físico e mental. Nossa saúde é nossa riqueza. Um milhão de agradecimentos a todos vocês por seu apoio constante e inabalável. Hora de escrever o próximo capítulo. Espero que você fique por aqui para ver o que vem a seguir", disse ela na legenda do post.

Em seu texto, ela disse: "Na vida, eu valorizo fortemente a importância de tomar decisões que façam melhor para você e sua saúde mental. Como indivíduos, crescemos experimentando coisas diferentes na vida que nos levam a aprender mais sobre nós mesmos. Minha jornada como Miss EUA tem sido incrivelmente significativa, representando Utah com orgulho, e mais tarde os EUA no Miss Universo. Infelizmente, tomei a decisão muito difícil de me demitir do título de Miss USA 2023".

E completou: "A gratidão eterna enche meu coração quando penso na plataforma que temos para fazer a diferença, a sensação de alcançar um sonho para toda a vida e me conectar com pessoas de todo o mundo, assim como eu disse que faria no palco da Miss USA. No fundo, sei que este é apenas o começo de um novo capítulo para mim, e minha esperança é continuar a inspirar outros a permanecerem firmes, priorizarem sua saúde mental, defenderem a si mesmos e aos outros usando sua voz, e nunca terem medo do que o futuro reserva, mesmo que pareça incerto. Percebo que pode ser um grande choque para muitos. Nunca comprometa seu bem-estar físico e mental. Nossa saúde é nossa riqueza. Um milhão de agradecimentos a todos vocês pelo apoio constante e inabalável. Hora de escrever o próximo capítulo. Espero que fiquem por aqui para verem o que vem a seguir".