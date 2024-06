Mileide Mihaile fala sobre 'arrependimento' de Wesley Safadão: 'Em paz'

Ao ver comentário sobre Wesley Safadão ter se arrependido por fim de relacionamento, Mileide Mihaile fala o que pensa e faz pedido; veja

A influenciadora digital Mileide Mihaile falou sobre seu relacionamento com Wesley Safadão ao ver um comentário na rede social sobre o cantor que foi seu ex-marido e com quem teve seu único filho, o adolescente Yhudy Lima.

Pelas palavras da pessoa, o artista estaria arrependido de não estar mais com a ex-participante de A Fazenda. "Se arrependimento matasse acho o Wesley Safadão tava morto", escreveram e Mileide Mihaile reagiu ao ver a frase.

Muito bem resolvida, após 12 anos do divórcio, a famosa não ficou quieta e deu sua opinião. "Mulher, deixe esse homem em paz! Quem vive de passado é museu! Solta o anjo", falou a influenciadora que se casou com ele quando tinha 16 anos e ele 17.

É bom lembrar que Mileide Mihaile e Wesley Safadão ficaram casados por oito anos e tiveram o filho, Yhudy Lima. Eles se conheceram quando a influenciadora dançava na banda em que ele cantava, o Garota Safada. O fim do casamento aconteceu após ela descobrir que o cantor estava se relacionando com Thyane Dantes, que atualmente é esposa dele.

No último ano, no aniversário de 13 anos do herdeiro deles, cada um fez uma festa para celebrar a data. O garoto então teve dois eventos, um com a mãe e outro com o pai.

Mileide Mihaile surpreende com resposta sobre Wesley Safadão

O apresentador Rodrigo Faro deu o que falar ao perguntar em seu programa para Mileide Mihaile, sobre o ex-marido dela, o cantor Wesley Safadão, com quem ela protagonizou uma separação polêmica por anos.

No palco de seu programa, o comunicador da Record TV então perguntou para a influenciadora digital o que ela acha da pausa do pai de seu filho de fazer shows após ter sido diagnosticado com transtorno de ansiedade. "Com quem você viveu por tanto tempo, com quem você montou uma família, tem um filho lindo, como é que é?", disse Rodrigo Faro.

Mileide Mihaile então respondeu: "A gente fica super preocupada, que é isso que nos move, é você estar bem da cabeça, se você está bem da cabeça pode tá acontecendo qualquer coisa, aí você consegue manter um equilíbrio".

"Eu acredito que essa pausa vai ser muito importante pra ele, porque ele é um cara muito família, acredito que essa agenda muito lotada que ele sempre enfrentou, sempre esteve ali trabalhando demais há muitos anos, essa retomada dele trabalhar, ficar com a família dele, lá onde ele gosta vai fazer muito bem pra ele, a gente que orar muito, não só ele pra todas as pessoas... que ele se recupere bem volte mais breve possível pra fazer a alegria de quem tanto amo", declarou sobre torcer pelo bem dele.