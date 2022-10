Michelle Bolsonaro rompe o silêncio após rumores de que parou de seguir Jair Bolsonaro no Instagram

Michelle Bolsonaro faz declaração para rebater os rumores de que ela e o marido, Jair Bolsonaro, pararam de se seguir: 'Na alegria e na tristeza'

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 14h53

A primeira-dama Michelle Bolsonaro fez uma declaração nas redes sociais para se pronunciar sobre os rumores de que ela e o marido, o presidente Jair Bolsonaro, teriam parado de se seguir no Instagram. Os rumores ganharam força nesta segunda-feira, 31, após os fãs perceberem que um não segue o outro nas redes sociais – o que pode ter acontecido há algumas semanas. Agora, ela decidiu se pronunciar e negou crise no casamento.

Michelle afirmou que as redes sociais de Bolsonaro são comandadas por outras pessoas e que eles seguem unidos e firmes.

“Esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme o Jair explicou em várias 'lives' quem administra essa rede não é ele. Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando 'na alegria e na tristeza...'. Que Deus abençoe a nossa amada Nação!”, disse ela nos Stories do Instagram.