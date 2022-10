O que rolou? Jair e Michelle Bolsonaro deixam de se seguir nas redes sociais

Após resultado das eleições, Jair e Michelle Bolsonaro teriam deixado de se seguir na rede social

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 09h49

Neste domingo, 30, após o resultado do segundo turno das eleições, muitos internautas começaram acessar o perfil de Jair Bolsonaro (67) para saber seu pronunciamento acerca da apuração das urnas, contudo, o que foi notado foi que o atual presidente não estaria mais seguindo a esposa, Michelle Bolsonaro (40).

A troca de unfollow do casal gerou grande repercussão na rede social, visto que, a primeira-dama sempre esteve apoiando o marido e foi ativa na campanha do pai de sua filha.

Após pararem de se seguir no Instagram, Jair e Michelle Bolsonaro acabaram virando meme e assunto bastante comentando em vários perfis da web.

Mesmo depois da ação, a foto de perfil da primeira-dama continua ao lado do esposo. As publicações apoiando Jair Bolsonaro também permanecem no feed dela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Bolsonaro (@michellebolsonaro)

