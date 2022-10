Michelle Bolsonaro mostra a sua marmita do dia

Durante um voo, Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, impressionou ao revelar o que tinha em sua marmita

Nesta semana, a primeira-dama Michelle Bolsonaro fez uma viagem de avião e revelou que levou a sua própria marmita para se alimentar durante o voo. Nas redes sociais, ela mostrou uma foto de sua marmita antes de comer e revelou o conteúdo.

Nos Stories do Instagram, a esposa de Jair Bolsonaro exibiu a foto do seu potinho com uma fruta em cima. “Almoço a bordo: mexidão de atum com a minha deliciosa bananinha. Quem gosta?”, disse ela na imagem.

Vale lembrar que Michelle tem duas filhas, Letícia, de um relacionamento anterior, e Laura, da relação com Bolsonaro. Ela e o marido se conheceram em 2007, quando ele era deputado e ela era secretária no Congresso, em Brasília. Eles se casaram em 2007 no civil e, em 2013, em uma cerimônia religiosa.

Veja a foto da marmita de Michelle Bolsonaro:

