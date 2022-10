Bolsonaro: saiba quem é Michelle Bolsonaro, esposa do candidato à presidência

Conheça a esposa do candidato à presidência Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro

O candidato à presidência e atual presidente do Brasil Jair Bolsonaro é casado com a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ela é evangélica e presença marcante na campanha do marido. Agora, saiba mais sobre a esposa de Bolsonaro!

Michelle Bolsonaro, de 40 anos, começou a frequentar a igreja no início da adolescência e seu primeiro emprego foi em uma rede de supermercados em Brasília. Hoje em dia, ela levanta pautas sociais voltadas para as pessoas com deficiência, principalmente relacionadas com deficientes auditivos e de fala. Ela sabe a libras e fez um discurso na linguagem de sinais durante a pose do marido na presidência há alguns anos.

Ela tem duas filhas, Letícia, de um relacionamento anterior, e Laura, da relação com Bolsonaro. Os dois se conheceram em 2007, quando ele era deputado e ela era secretária no Congresso, em Brasília. Eles se casaram em 2007 no civil e, em 2013, em uma cerimônia celebrada pelo pastor Silas Malafaia.

Michelle tem um papel estratégico na campanha de Bolsonaro, já que tem uma forte presença na comunidade evangélica e também tem um diálogo com as eleitoras mulheres.

