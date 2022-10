Eleições 2022: Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno

Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro vão disputar o segundo turno das eleições à presidência do Brasil

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro vão se enfrentar no segundo turno das eleições de 2022. Neste domingo, 2, a população brasileira foi às urnas para escolher seus candidatos a presidente, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. No caso das eleições à presidência, o país irá voltar às urnas para o segundo turno.

Com 97,17% das urnas apuradas, Lula estava com 47,89% dos votos e Bolsonaro com 43,67%, que foi quando a necessidade do segundo turno foi confirmada. O terceiro lugar ficou com Simone Tebet e o quarto lugar foi de Ciro Gomes.

O segundo turno acontecerá no dia 30 de outubro.