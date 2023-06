Melhor amigo de Gugu Liberato expõe Rose Miriam em depoimento à Justiça: "Na lama"

Melhor amigo de Gugu Liberato dá depoimento revelador; ele esclareceu detalhes inéditos da relação entre os dois

Amigo e muito próximo de Gugu Liberato, o diretor Homero Salles revelou detalhes sobre o relacionamento do ex-patrão com Rose Miriam, mãe dos três filhos do apresentador. Ele foi um dos ouvidos nas audiências que tentam provar se ela teve uma união estável com o apresentador.

Segundo ele, os dois nunca tiveram relações íntimas. Ele também contou detalhes de um acordo que foi oferecido após a morte do apresentador. As informações foram publicadas pelo colunista Erlan Bastos, do 'Em Off'.

Segundo ele, Homero Sallescontou que os dois eram muito amigos e que Gugu Liberato escolheu a médica para ser mãe de seus filhos porque ela era "de confiança". Ela recebia dinheiro do apresentador, que teria pago sua faculdade de medicina e a troca de seu carro.

Ainda de acordo com o diretor, a médica foi avisada dos riscos do processo. “Disse à Rose que se ela entrasse com um processo estaria tirando os bens dos filhos. Ela me disse que a irmã morava de aluguel, eu disse que cederíamos um imóvel; ela disse que queria um valor mensal, eu disse que ela teria uma mesada igual a mãe do Gugu”, expôs Salles.

Ele também ficou abalado e fez um desabafo no final do depoimento. “Eu não tenho raiva e nem mágoa da Rose e das crianças, mas nunca vou perdoar por entrarem na Justiça… Jogaram o nome do Gugu na lama com toda essa exposição”, lamentou Salles.

Vale lembrar que Rose Miriam ficou com uma mansão avaliada em R$ 6 milhões localizada em Alphaville, na Grande São Paulo, e recebe um valor de US$ 10 mil dólares ao mês (algo em torno de R$ 48 mil).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Homero Salles (@hsalles)

Ele é filho de Gugu Liberato?

Suposto filho do apresentador Gugu Liberato, o vendedor de carros Ricardo Rocha apareceu pela primeira vez na televisão na noite deste domingo (25). Ele foi entrevistado por Roberto Cabrinino Domingo Espetacular.

Ele disse que está em busca de preencher uma lacuna em sua história. "Só tem o nome da minha mãe e o nome do pai está vazio. Você não ter um carinho do pai, um conselho, um ombro... nos piores momentos, melhores", declarou ele em um dos trechos da entrevista.