Mel Maia surge em clima romântico ao lado do namorado, MC Daniel

Atriz Mel Maia aparece dentro do carro do namorado curtindo um momento divertido e romântico

Na noite desta sexta-feira, 12, a atriz Mel Maia (19) decidiu encantar os seus mais de milhões de seguidores ao compartilhar alguns cliques para lá de românticos em um momento descontraído ao lado do namorado, o cantor de funk MC Daniel (24). Em suas redes sociais, a famosa aparece dentro do carro do amado, enquanto os dois dividem um copão açaí.

“Amor”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em eu perfil oficial no Instagram, em inglês. “Te vivo”, respondeu o funkeiro, nos comentários, completando a mensagem fofa com um emoji de coração vermelho.

Nos cliques, Mel aparece tomando açaí enquanto Daniel dirige seu carrão de luxo pelas ruas. Além disso, o funkeiro surge em uma foto dando a sobremesa na boca da namorada. Já em um outro vídeo compartilhado no mesmo álbum, os dois aparecem em um clima bem romântico, se beijando bastante.

A atriz, então, viu seus comentários serem lotados de elogios e pessoas com inveja do relacionamento fofo dos dois pombinhos. “Como é maravilhoso namorar o namoro de vocês”, brincou uma internauta. “Estou com uma sensação de que vem pedido de casamento”, cogitou uma outra pessoa. “Vida solteiras importam”, lamentou uma terceira seguidora, completando com um emoji de carinha triste.

Veja a publicação da atriz Mel Maia em clima romântico com o namorado MC Daniel, enquanto os dois dividem um açaí dentro do carro do cantor:

