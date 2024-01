Mel Maia surge agarradinha com novo namorado em Portugal: "Feliz"

Viajando por Portugal, Mel Maia abre álbum de fotos do passeio e surge agarradinha em seu novo namorado, o surfista João Maria Pereira; confira!

A atriz Mel Maia está mais do que apaixonada por seu novo namorado! Nesta terça-feira, 20, a estrela surgiu agarradinha no surfista João Maria Pereira enquanto o visitava em seu país natal, Portugal. Em suas redes sociais, ela abriu o álbum de fotos da viagem e encantou seus seguidores.

No seu perfil oficial do Instagram, a artista publicou várias fotos no interior do país europeu, onde ela exibiu a linda vista local. De roupas quentinhas para o inverno, Mel aproveitou para se aquecer nos braços de João e posou agarradinha no amado para os cliques. O casal trocou beijos e sorrisos para as fotos.

"Eudaimonia", escreveu a atriz na legenda da publicação. Logo, o surfista se declarou para Mel: "Amo te linda". Outros seguidores fizeram questão de elogiar o casal. "Sinto que esse amor é leve!", disse um fã. "Feliz te vendo feliz", declarou outro. "Lindos, Mel", enalteceu mais um.

Mel Maia e João Maria Pereira começaram a namorar pouco tempo após o término entre a atriz e o cantor MC Daniel, que aconteceu em agosto de 2023. Desde então, o novo casal trocou elogios na internet e assumiram o relacionamento ao passarem o ano novo juntos.

Mel Maia mostra tatuagem em homenagem à novela Avenida Brasil

No último dia 21, Mel Maia mostrou em suas redes sociais uma homenagem que realizou para uma das novelas mais importantes de sua carreira. A atriz reencontrou duas colegas de elenco da novela Avenida Brasil, exibida em 2012, na Globo, e revelou que o trio realizou uma homenagem à trama de grande sucesso.

Na imagem publicada em seu perfil no Instagram, a famosa posou ao lado das irmãs Zu Vedovato e Beatriz Vedovato e mostrou o desenho escolhido por elas para eternizar na pele. No pulso, as três escreveram "Av. Brasil".

"São 13 anos colecionando momentos. O lixão nos uniu, do lixo ao luxo", escreveu Mel Maia na legenda da publicação. Ao lado do registro atualizado com as amigas, ela também colocou uma foto da época em que atuaram na novela, ainda crianças.

