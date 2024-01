Mel Maia mostra tatuagem em homenagem à novela Avenida Brasil

Ao lado de duas colegas de elenco, a atriz Mel Maia decidiu eternizar no corpo uma homenagem à novela Avenida Brasil, exibida em 2012

A atriz Mel Maia usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma nova tatuagem em seu corpo. No último domingo, 21, a famosa reencontrou duas colegas de elenco da novela Avenida Brasil, exibida em 2012, na Globo, e revelou que o trio realizou uma homenagem à trama de grande sucesso.

Na imagem publicada em seu perfil no Instagram, a famosa posou ao lado das irmãs Zu Vedovato e Beatriz Vedovato e mostrou o desenho escolhido por elas para eternizar na pele. No pulso, as três escreveram "Av. Brasil".

"São 13 anos colecionando momentos. O lixão nos uniu, do lixo ao luxo", escreveu Mel Maia na legenda da publicação. Ao lado do registro atualizado com as amigas, ela também colocou uma foto da época em que atuaram na novela, ainda crianças.

Nos comentários, diversos fãs deixaram mensagens carinhosas as atrizes. "Maravilhosas. Amo Av. Brasil, entrou para história dos favoritos", declarou uma seguidora. "O dia que gravamos o primeiro capítulo, lá no centro da cidade, foi meu primeiro dia fazendo figuração, trabalhei em Av. Brasil desde o começo, foi o início de um sonho. A Mel era tão pequena, e a emoção que passou em cena foi incrível", relatou outra.

Vale lembrar que em Avenida Brasil, Mel Maia deu vida a Rita durante a infância da personagem, interpretada posteriormente pela atriz Débora Falabella. Até os dias de hoje, a novela continua sendo um dos grandes sucessos da TV Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia lamenta distância após namorado retornar para Portugal

A atriz Mel Maia abriu o coração e falou sobre a saudade que está sentindo de seu namorado, o português João Maria Pereira. Há uma semana, os dois se despediram após o rapaz retornar para Portugal, onde reside atualmente.

O surfista veio ao Brasil no final de 2023 para curtir a virada de ano ao lado da amada. No dia 1 de janeiro de 2024, logo depois da queima de fogos, a artista assumiu publicamente o romance com o rapaz nas redes sociais.

Em seu instagram oficial, Mel Maia resgatou um vídeo com o namorado e compartilhou o momento especial com os seguidores. No registro, os dois aparecem abraçadinhos e visivelmente apaixonados. "Que saudade", escreveu ela na legenda da postagem.