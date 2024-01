Mel Maia lamenta distância após namorado retornar para Portugal: 'Saudade'

Apaixonada! A atriz Mel Maia compartilhou um registro romântico ao lado do namorado, João Maria Pereira, e declarou saudades do amado

A atriz Mel Maia abriu o coração e falou sobre a saudade que está sentindo de seu namorado, o português João Maria Pereira. Há uma semana, os dois se despediram após o rapaz retornar para Portugal, onde reside atualmente.

O surfista veio ao Brasil no final de 2023 para curtir a virada de ano ao lado da amada. No dia 1 de janeiro de 2024, logo depois da queima de fogos, a artista assumiu publicamente o romance com o rapaz nas redes sociais.

Em seu instagram oficial, Mel Maia resgatou um vídeo com o namorado e compartilhou o momento especial com os seguidores. No registro, os dois aparecem abraçadinhos e visivelmente apaixonados. "Que saudade", escreveu ela na legenda da postagem.

Na última semana, a famosa contou que fez questão de levar João Maria até o aeroporto. Durante a despedida, a atriz ficou bastante emocionada ao vê-lo retornar para Portugal. Vale lembrar que os dois se conheceram na Europa, durante uma viagem de Mel.

Mel Maia relata saudades do namorado, João Maria - Foto: Reprodução / Instagram

Em clima de romance, Mel Maia surge agarradinha com novo namorado

A atriz Mel Maia está mais do que apaixonada por seu novo namorado, o surfista português João Maria Pereira. Nesta quarta-feira, 10, a artista abriu o álbum de fotos dos dias que os dois passaram juntos no Rio de Janeiro, onde eles curtiram a virada de ano em clima de romance.

Em seu perfil oficial do Instagram, Mel surgiu agarradinha em seu affair, que deixou um beijão em sua bochecha enquanto os dois posavam na praia. A musa ainda mostrou outros cliques curtindo o clima quente, incluindo uma selfie de biquíni, onde exibiu seu corpo impecável.

Na legenda da publicação, ela se derreteu por João. "Beijinho salgadinho", escreveu a atriz, que logo recebeu uma resposta do namorado. "Amo-te tanto", disse o surfista nos comentários. Seus seguidores se encantaram com o casal e deixaram vários elogios. "Lindos", declarou um fã. "Que bonitinhos", disparou outro. "Sejam felizes...", desejou mais um.