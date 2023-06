Mel Maia revela que já viveu relacionamento agressivo: “Foi muito difícil"

Atriz Mel Maia abre o coração pela primeira vez sobre relacionamento agressivo e desabafa sobre imaturidade

A atriz Mel Maia fez um desabafo comovente na última terça-feira, 20, durante sua participação no Podcast ‘Vibe Boa’, comandado pela atriz e apresentadora Lívian Aragão. A artista, que está com 18 anos, abriu o coração e revelou que seu primeiro namoro na adolescência foi um relacionamento ‘muito agressivo’.

O assunto surgiu quando Mel contou que viveu sua primeira relação com 15 anos: "Eu era muito nova. Ainda estava construindo o meu 'eu', sabe? Estava naquela época da puberdade. É aquela época feia, em que a gente está mudando. Não gostava muito de mim, não tinha amor próprio... Eu estava me conhecendo”, ela desabafou sobre imaturidade.

Sem revelar nomes, a atriz, que dá vida a personagem Guiga na novela da sete na Globo, ‘Vai na fé’, detalhou algumas características do rapaz: "Foi muito difícil. Foi um relacionamento muito agressivo para mim. Ele era um pouquinho mais velho, morava fora... Mas, enfim, tudo é um aprendizado.", Mel dispersou.

A beldade ainda contou que foi muito díficil superar a relação: "Quando eu terminei, fiquei muito mal. Era um relacionamento que eu sabia que não estava fazendo muito bem para mim. Só que era aquele relacionamento difícil de sair, sabe? Era dependência emocional. E eu era nova! Era muito nova”, ela completou.

Para concluir a declaração, Mel explicou que ela tomou a iniciativa de terminar a relação: “Eu que tomei a decisão porque sabia que aquilo não estava fazendo bem para mim.", a musa contou. Vale lembrar que recentemente ela também colocou um ponto final no relacionamento com o cantor de funk MC Daniel, com quem assumiu o namoro aos 18 anos.

