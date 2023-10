Mel Maia reage após ter foto íntima vazada na web: ‘Me usou’

Mel Maia teve uma foto íntima com o cantor Dege vazada e se pronuncia: ‘É antiga’

A atriz Mel Maia se pronunciou nas redes sociais neste final de semana após ser vítima do vazamento de uma foto íntima. Na imagem, ela apareceu deitada em uma cama com o cantor Dege, com quem viveu um affair no passado. A artista revelou que a foto é antiga e deve ter sido resgatada para gerar repercussão na internet.

De forma tranquila, Mel contou que a foto é antiga e deve ter sido feita há cerca de dois anos. Inclusive, ela não sabe o motivo para a foto ter vindo à tona, mas alfinetou a divulgação da mesma.

"Ele deve ter postado isso pra ganhar mídia, engajamento, seguidores, enfim...", disse ela, e completou: "Pra quem me segue aqui há muito tempo, sabe que eu me mudei e meu quarto atual não tem cor nenhuma, é todo neutro, e nessa foto aí minha cama ainda era rosa".

Por fim, ela alfinetou: "Me usou, usou uma foto íntima nossa pra se promover". Então, Dege se defendeu ao dizer que não precisa desse tipo de divulgação para se promover. "Essa foto foi postada sim, por acidente, e foi deletada em poucos segundos. Infelizmente, e contra a minha vontade, viralizou", afirmou.

🚨AGORA: Um rapaz conhecido como “degenog” postou um stories deitado com a Mel Maia.



Ele apagou o stories segundos após ter postado. Pelo visto a fila andou pra Mel Maia também. pic.twitter.com/KRAPGmj3AT — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 21, 2023

Mel Maia revela o que procura em um homem

A atriz Mel Maia está solteiríssima e contou que tem uma característica indispensável em um homem para conquistá-la. Em entrevista no podcast PodDelas, a estrela contou que busca um rapaz inteligente para ter ao seu lado.

“No momento, eu procuro inteligência. Mas amo muito pessoas com humor. Amo gente engraçada. Você tá rindo e, quando vê, já esta abrindo as pernas, tirando a roupa [risos]. Nano digo inteligente aquela pessoa CDF, mas inteligente da vida”, afirmou ela.

Então, ela contou que não tem problema em paquerar os homens. “Dependendo do meu humor no dia, sou atacante, se quero muito. Mas eu sempre acho que eu vou estar dando muita moral para uma pessoa. Se eu quero muito, eu vou, mas só quando tenho certeza de que não vou levar um fora”, afirmou ela, que não tem vários contatinhos ao mesmo tempo. “Quando estou conversando com uma pessoa, falo com uma só, não sou de falar com mais de uma”.

Além disso, Mel Maia contou que não pretende ser mãe tão cedo. “Não penso em ter filho. Vai ter um tempo que vou querer parar para ter a minha família… Mas eu faço blog para os meus filhos, compartilho com as minhas amigas, mas nem penso em ter filhos. No momento, não penso em ter, porque eu me dou muito trabalho”, declarou.