Solteira, Mel Maia revela característica do homem ideal para namorar: ‘Eu procuro’

Mel Maia abre o jogo sobre sua vida amorosa ao contar o que o homem precisa ter para conquistá-la

A atriz Mel Maia está solteiríssima e contou que tem uma característica indispensável em um homem para conquistá-la. Em entrevista no podcast PodDelas, a estrela contou que busca um rapaz inteligente para ter ao seu lado.

“No momento, eu procuro inteligência. Mas amo muito pessoas com humor. Amo gente engraçada. Você tá rindo e, quando vê, já esta abrindo as pernas, tirando a roupa [risos]. Nano digo inteligente aquela pessoa CDF, mas inteligente da vida”, afirmou ela.

Então, ela contou que não tem problema em paquerar os homens. “Dependendo do meu humor no dia, sou atacante, se quero muito. Mas eu sempre acho que eu vou estar dando muita moral para uma pessoa. Se eu quero muito, eu vou, mas só quando tenho certeza de que não vou levar um fora”, afirmou ela, que não tem vários contatinhos ao mesmo tempo. “Quando estou conversando com uma pessoa, falo com uma só, não sou de falar com mais de uma”.

Além disso, Mel Maia contou que não pretende ser mãe tão cedo. “Não penso em ter filho. Vai ter um tempo que vou querer parar para ter a minha família… Mas eu faço blog para os meus filhos, compartilho com as minhas amigas, mas nem penso em ter filhos. No momento, não penso em ter, porque eu me dou muito trabalho”, declarou.

Por fim, ela disse que está solteira, mas gosta de namorar. “Tô curtindo, estou solteira. Não gosto de ficar solteira, gosto de namorar, descobri faz tempo, gosto de ter uma pessoa comigo”, comentou.

Mel Maia surge de maiô em nova foto

A atriz Mel Maia agitou as redes sociais no último final de semana ao ostentar toda a sua beleza. Nos stories do Instagram, a estrela compartilhou uma foto apenas de maiô e chamou a atenção dos fãs ao quase mostrar demais.

Na imagem, ela surgiu com um maiô cavadíssimo nas cores amarelo e verde, e deixou à mostra a marquinha do sol na pele do quadril e também suas tatuagens na região.

Há pouco tempo, a atriz comentou sobre o que pensa da exposição de sua imagem na internet."Primeiro de tudo, vocês têm que entender de uma vez por todas, que eu não ligo para absolutamente nada que falam de mim na internet. Claro que elogios, feedbacks sobre meu trabalho são sempre muito bem-vindos, de resto não estou nem aí. Pensem comigo, eu tenho minha vida exposta desde que me conheço por gente, então já aprendi a lidar com isso", afirmou.

E completou: "Mas todo mundo precisa de terapia, eu estou me tratando, e quando estou fazendo terapia, parece que fico imbatível, e nada me abala. Porque às vezes precisamos de um profissional falando com a gente, para colocar a gente no nosso lugar".