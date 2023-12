Mel Maia pede respeito após ser vítima de fotos indiscretas: “Nossa intimidade”

Mel Maia se revolta após ter intimidade invadida durante viagem de férias; atriz contou que foi alvo de fotos indiscretas na porta de casa

Mel Maia usou suas redes sociais para desabafar sobre uma situação delicada neste sábado, 31. Durante suas férias em família, a atriz compartilhou ter enfrentado uma invasão de privacidade ao ser vítima de fotos indiscretas. A artista fez um apelo por respeito após ter sido alvo de fotos não autorizadas na porta de sua própria casa.

Através do stories do Instagram, Mel contou que alguns fãs descobriram seu endereço e estão se reunindo na porta de sua casa para tirar fotos em momentos de distração: “Muitas pessoas vêm até a porta da casa e fica aqui gritando, fica filmando a casa, minhas primas novas e meus pais”, ela iniciou o desabafo visivelmente irritada com a situação.

“Estamos no nosso momento de privacidade e não é legal vocês ficarem aqui, estou aqui para curtir meu final de ano”, disse a atriz, que contou que sabe identificar quando estão tirando fotos ‘escondido’. Além disso, ela contou que se preocupa com a privacidade da família: “Por favor, respeitem esse momento com a minha família!”, ela suplicou mais uma vez no vídeo.

Mel fez questão de evidenciar que sempre atende aos pedidos dos admiradores: “Se eu estiver na praia é claro que vou tirar foto com todos, mas toda hora virem até a porta da minha casa para ficar gravando nossa intimidade, pedindo para eu sair para tirar fotos não tem cabimento. Fim de ano todos nós queremos paz e sossego", ela finalizou.

Mel Maia desabafa sobre invasão de privacidade - Reprodução/Instagram

Qual é o status de relacionamento de Mel Maia?

Vale mencionar que Mel Maia está curtindo o fim de ano solteira, mas bem acompanhada. Apesar de estar viajando com sua família, a atriz Mel Maia atiçou a curiosidade dos seguidores com novas publicações feitas em suas redes sociais no começo desta semana. Isso porque a artista foi vista no mesmo lugar que seu suposto affair.

O surfista português João Maria Pereira e Mel levantaram suspeitas de um romance logo após o término da relação da artista com o cantor MC Daniel, em agosto deste ano. Isso porque a atriz foi flagrada interagindo com algumas publicações do surfista nas redes sociais. Apesar das especulações, eles não confirmaram o romance.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Atriz se envolveu em escândalo:

A atriz Mel Maia publicou um esclarecimento há algumas semanas, após ser envolvida em uma polêmica. É que a artista foi citada em uma matéria do 'Fantástico' que mostrou as investigações contra uma plataforma online de apostas. Ela costumava fazer ações de publicidade para a empresa de jogos de azar.

Após esclarecer seu envolvimento com a casa de apostas, o valor das publicidades de Mel Maia vazou nas redes sociais. De acordo com Mariana Morais, colunista do 'Correio Brasiliense', ela recebia um valor exorbitante. A jornalista revelou que a atriz chegava a receber até seis dígitos para as divulgações comerciais; saiba o suposto valor.