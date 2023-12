Mel Maia chama atenção ao surgir no mesmo lugar que seu suposto novo affair

Mel Maia surge no mesmo local que seu suposto novo affair e chama atenção de internautas com novas publicações em suas redes sociais; saiba quem é!

A atriz Mel Maia atiçou a curiosidade dos internautas com novas publicações feitas em suas redes sociais nesta terça-feira, 26. Isso porque a artista foi vista no mesmo lugar que seu suposto novo affair, o surfista português João Maria Pereira.

Mais cedo, o atleta publicou nos stories de seu perfil oficial do Instagram que estava chegando ao Rio de Janeiro, pronto para curtir os últimos dias do ano. Pouco depois, os dois publicaram fotos tomando café da manhã no mesmo local, chamando atenção pela semelhança entre os itens presentes na mesa.

João e Mel foram conectados logo após o término da artista com o cantor MC Daniel, em agosto deste ano. Isso porque a atriz foi flagrada interagindo com algumas publicações do surfista nas redes sociais. Com o suposto encontro, os internautas logo comemoraram esse novo romance para a musa.

"É agora que o Daniel endoida de vez, até então ela não tava aparecendo com ninguém", disse um, lembrando o breve affair entre o funkeiro e a modelo Yasmin Brunet. "Adorei que ela seguiu a vida dela, sem postar indireta nenhuma. Acho chique", opinou outro.

Confira:

MC Daniel dá carro de presente para os avós às vésperas do Natal

No último dia 20, o funkeiro MC Daniel mostrou que não mede esforços para realizar o sonho de sua família. Após surpreender seus pais e irmão com um carro zero, ele decidiu fechar o ano com uma linda surpresa para seus avós. Na ocasião, ele os presenteou com um veículo novinho e exaltou a importância de sua família nas redes sociais.

"Em 2023, eu dei carro para mãe, irmão, pai, avós, pessoas que mais amo no mundo e as que podiam me julgar ou cobrar algo. É só o começo, família em primeiro lugar. Deus é maravilhoso. Vocês fazem parte disso, gratidão por tudo", postou ele.