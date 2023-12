MC Daniel dá carro de presente para os avós às vésperas do Natal

'Família em primeiro lugar', MC Daniel já presenteou mãe, pai e irmão com carros zero quilômetro, agora funkeiro realizou o sonhos de seus avós

MC Daniel vem aproveitando a fama da melhor forma e não perde a oportunidade de realizar sonhos de sua família. O artista já realizou o sonho da compra de um carro zero para a mãe, o pai e o irmão, agora, para fechar o ano, ele fez uma surpresa e presenteou seus avós com um veículo novinho em folha. Nas redes, Daniel exaltou a importância de sua família.

"Em 2023, eu dei carro para mãe, irmão, pai, avós, pessoas que mais amo no mundo e as que podiam me julgar ou cobrar algo. É só o começo, família em primeiro lugar. Deus é maravilhoso. Vocês fazem parte disso, gratidão por tudo", postou ele.

MC Daniel também já contou que paga salário aos avós e prometeu que receberiam o décimo terceiro salário. Recentemente, o cantor foi criticado devido à quantidade de presentes que deu para sua afilhada recém-nascida, porém o funkeiro rebateu as críticas: "Vou agradar quem eu amo. Devo algo para quem me ama, vou dar quantos presentes eu quiser, quantos celulares eu quiser, quantas motos e quantos carros eu quiser!".

MC Daniel mima filha recém-nascida de Ryan SP

MC Daniel surpreendeu os fãs ao mostrar nas redes sociais que presenteou a filha recém-nascida de MC Ryan SP com dezenas de presentes. Padrinho da pequena, ele cobriu a pequena de mimos e mostrou tudo em cliques nas redes sociais.

"Tô muito feliz! Padrinho te ama trouxe alguns brinquedos, vou te dar o mundo no tempo de Deus, titio vai trazer uma priminha ou priminho pra vcs brincarem", disparou ele. É possível ver brinquedos, bonecas e até uma bicicleta e um triciclo. A filha de MC Ryan SP nasceu no dia 12 de dezembro. Em fotos nas redes sociais, ele surgiu agarradinho com Zoe e se declarou à pequena. "O amor da minha vida veio ao mundo", escreveu ele.

MC Daniel está solteiro

Após uma série de burburinhos de um possível romance entre o MC Daniel e a modelo Yasmin Brunet, o funkeiro anunciou nesta segunda-feira, 11, em suas redes sociais que está solteiríssimo. O pronunciamento vem para confirmar os rumores de que os pombinhos teriam se afastado e a relação dos dois havia esfriado.