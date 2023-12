Generoso! MC Daniel mima filha recém-nascida de Ryan SP com dezenas de presentes

MC Daniel mima filha recém-nascida de Ryan SP; ele mostrou os presentes que deu para a pequena - ela ganhou até uma bicicleta

O cantor MC Daniel surpreendeu os fãs ao mostrar nas redes sociais que presenteou a filha recém-nascida de MC Ryan SP com dezenas de presentes. Padrinho da pequena, ele cobriu a pequena de mimos e mostrou tudo em cliques nas redes sociais.

"Tô muito feliz! Padrinho te ama trouxe alguns brinquedos, vou te dar o mundo no tempo de Deus, titio vai trazer uma priminha ou priminho pra vcs brincarem", disparou ele. É possível ver brinquedos, bonecas e até uma bicicleta e um triciclo.

Nos comentários, seguidores ficaram impressionados com a generosidade do cantor. "Não é sobre ser rico e ostentar e sim, sobre curtir a pira e com certeza quando a bacuri crescer você e o Ryan vão contar a resenha desse dia e o amor demonstrado", defendeu um. "Na vida você não precisa de muitos amigos, você só precisa do amigo certo", escreveu outro.

A filha de MC Ryan SP nasceu no dia 12 de dezembro. Em fotos nas redes sociais, ele surgiu agarradinho com Zoe e se declarou à pequena. "O amor da minha vida veio ao mundo", escreveu ele.

Veja:

MC Daniel está solteiro

Após uma série de burburinhos de um possível romance entre o MC Daniel e a modelo Yasmin Brunet, o funkeiro anunciou nesta segunda-feira, 11, em suas redes sociais que está solteiríssimo. O pronunciamento vem para confirmar os rumores de que os pombinhos teriam se afastado e a relação dos dois havia esfriado.

"Como vocês me conhecem, sou um cara que gosto muito de presentear as pessoas que eu amo, que eu gosto. Estou solteiro, não estou namorando, então vou fazer o quê? Comprar joias para a minha mãe e minhas avós, que elas merecem", disse ele em vídeo, durante compras em Porto Alegre.