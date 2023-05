Mel Maia gera polêmica ao publicar vídeo ousado com o namorado: "Que isso?"

Mel Maia gera polêmica com vídeo publicado; fãs ficaram em choque com a gravação

Um vídeo publicado pela atriz Mel Maia gerou polêmica nas redes sociais nesta quinta-feira, 4. É que ela resolveu mostrar uma troca de carinhos bem intensa com o namorado, o funkeiro MC Daniel.

Na gravação, a atriz de Vai na Fé surge se insinuando para o rapaz, que a puxa pelo pescoço par dar um beijão. Só que antes do beijo, ele enforca a atriz em um momento bem ousado. Outras pessoas estavam na mesa e assistiram tudo.

O vídeo ainda conta com uma trilha sonora sugestiva, o que dividiu opiniões dos fãs nas redes sociais. "Depois de cinquenta tons de cinza nunca, mas fizeram homens iguais", brincou um. "Que nojeira ficar assim na frente dos outros, tenho preconceito", disparou outro lembrando que eles dividiam a mesa com amigos. "Meu cabelo tem mais química que esse casal aí", ironizou outro.

Mel Maia e MC Daniel assumiram o namoro no ano passado, mas só revelaram ao público o romance em janeiro durante uma viagem romântica para Búzios. Na ocasião, o cantor postou uma foto das alianças e legendou: "O inamorável está namorando".

🚨FAMOSOS: Química do casal Mel Maia e MC Daniel chama a atenção dos internautas. pic.twitter.com/vyJbACrRn1 — CHOQUEI (@choquei) May 3, 2023

Recentemente, a atriz Mel Maia revelou como conheceu o namorado,MC Daniel. Os dois assumiram o romance há poucos meses e sempre aparecem juntinhos nas redes sociais.

"Eu estava numa ligação de vídeo com amigos bem próximos. Do nada, um deles colocou o Daniel. Eu já tinha visto vídeos dele no Tik Tok, achava engraçado, mas não liguei muito. Então, quando ele apareceu, eu falei: "É o menino do Tik Tok". E começamos a conversar. Depois, chamei no privado, gostei dele. Passamos a nos falar e viramos amigos", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

E completou: "A gente se conectou muito rápido. Até que ele falou: "Daqui a dois dias estou no Rio". A gente marcou de se encontrar na minha casa, chamei umas amigas. Pedimos um japonês, dançamos, nos divertimos, mas não rolou nada. Depois a gente foi se encontrando, vi como ele é uma pessoa incrível. Começamos a gostar um do outro antes do primeiro beijo. E aí foi".