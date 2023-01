Mel Maia fica presa em alto mar com amigos: "Todo mundo achou que ia morrer"

A atriz Mel Maia contou nas redes sociais que ficou presa em alto mar ao lado dos amigos durante um passeio de lancha

Mel Maia (18) gravou alguns vídeos nos Stories do Instagram na tarde desta terça-feira, 3, para relatar um perrengue chique que passou.

A atriz estava fazendo um passeio de lancha ao lado de alguns amigos, contudo, eles acabaram ficando presos em alto mar após um problema na embarcação. Ela explicou que todos começaram a ficar desesperados ao verem as ondas grandes.

"Gente, perrengue chique! A lancha parou, e estamos presos em alto mar. As ondas estão muito grandes. Tá todo mundo vomitando. Eu estou rindo de nervoso. Ninguém está conseguindo ficar em pé. Tem mulher gráfica aqui passando mal", relatou a artista da TV Globo.

Após o momento de desespero, Mel contou que todos foram salvos e já estavam em segurança. "Vocês não têm noção. Todo mundo achou que ia morrer. A gente estava em alto mar. As ondas imensas. Tiveram que vir dois barcos para salvar a gente", completou.

Pedido de namoro

Na última segunda-feira, 2, Mel Maia foi surpreendida pelo namorado, MC Daniel. Os dois, que estão juntos desde outubro de 2022, oficializaram o namoro com um par de alianças de luxo durante viagem para Búzios, no Rio de Janeiro.

"Tô com um apartamento no dedo, no dia que eu quiser quitar meu apartamento só vender esse anel", brincou a atriz, se referindo ao valor do anel da marca americana Tiffany & Co, de ouro branco 18k com pedras de diamante. Cada anel custa R$ 33.450,00. "Meu melhor amigo é meu namorado. Nunca me senti tão amada e tão valorizada [...]", escreveu ela ao compartilhar uma sequência de registros ao lado do amado no feed do Instagram.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!