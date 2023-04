Mel Maia exibe corpão escultural e manda recado para haters: ‘Péssimo ano!’

Após treinar intensamente, atriz Mel Maia deixa seguidores babando e manda recado para haters

Nesta última sexta-feira, 7, a atriz Mel Maia (18) surgiu em suas redes sociais para deixar seus seguidores completamente malucos! Compartilhando sua rotina, a famosa mostrou que está focada em seus treinos intensos e aproveitou para alfinetar os haters que a seguem.

Além disso, a atriz decidiu mostrar que sua autoestima está lá nas alturas, comemorando que a cada dia ela apenas fica melhor. Em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Mel falou sobre suas qualidades e lamentou por não gostarem dela, visto que cada vez ela faz mais sucesso.

“Gente, eu tô ficando muito gostosona. Eu já era gostosona e estou ficando mais. Já era bonita e estou ficando mais. Já era talentosa e estou ficando mais. Sou inteligente, esforçada, trabalhadora, gente boa… Olha só, ficar mais gostosa sinceramente vai dar um trabalhão imparável. Péssimo ano para quem não gosta de mim”, disse a atriz, bem debochada.

Usando um top branco e um shortinho cinza, a famosa decidiu colocas suas pernas extremamente torneadas, deixando à mostra suas tatuagens em seu abdômen completamente trincado, exibindo seu belíssimo corpo escultural, deixando os internautas babando em suas curvas.

De conjuntinho, Mel Maia chama atenção ao exibir pernões na academia

Em suas redes sociais, Mel Maia mostrou que levantou bem cedo para treinar antes de mais um dia longo de gravações. A atriz deixou a web de queixo caído ao postar dois registros em que aparece na academia. Mostrando que não deixa de cuidar da saúde, mesmo com a rotina de gravações, a musa surgiu maquiada para pegar pesado nos exercícios antes de cumprir seus compromissos do dia. Em registros feitos no espelho, Mel posou usando um top e shortinho preto bem colado e impressionou pelo seu corpaço escultural, o abdômen trincado e as pernas torneadas.