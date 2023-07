Mel Maia deixa internautas apaixonados com selfies: ‘Como sempre tão maravilhosa’

Atriz Mel Maia aproveita selfies tiradas para encantar coração de seus seguidores

Nesta terça-feira, 18, a atriz Mel Maia decidiu derreter os corações de seus seguidores! Em suas redes sociais, a artista compartilhou alguns cliques em selfie que fez e arrancou uma enxurrada de elogios de todo mundo, com milhares de pessoas completamente apaixonadas pela beleza da famosa.

“Uns closes”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Mel faz caras e bocas para as lentes da câmera de seu celular, enquanto posa para os cliques. A artista ostentou toda sua beleza e mostrou toda sua beleza arrebatadora.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios. “Quem não tem dúvidas que ela e o fafa estão se pegando no off de novo”, brincou um usuário, sobre a possível volta do relacionamento da artista com o cantor de funk MC Daniel. “Por uma mulher assim até eu entrava no psicólogo”, ironizou uma outra pessoa. "Como sempre tão maravilhosa”, disparou uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Mel Maia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

MC Daniel liga para Mel Maia durante gravação e se declara: 'Te amo'

Durante sua participação no programa Rango Brabo, comandado pelo comediante Diogo Defante no PodPah, o cantor de funk MC Daniel ligou ao lado do humorista para a atriz Mel Maia. "Fala, amor, 'tamo' aí no programa", dando indícios que eles reataram mesmo a relação. Diogo Defante pediu então que a atriz contasse algum defeito do amado: "Ele é uma pessoa que fala muito e escuta pouco. Ele fala por cima, você tem que dar uma bronca nele. Senão ele não para", disse ela.

O músico tenta se "defender", dizendo que já evoluiu muito nesse quesito, e ela confirma. "Evoluiu muito. Ele é muito agitado, não consegue parar para ouvir. Isso atrapalha ele, mas já melhorou muito!". Ao desligar a ligação, o MC se declarou para Mel: "Te amo".