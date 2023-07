MC Daniel liga para Mel Maia durante gravação e se declara: 'Te amo'

MC Daniel se declara e ajuda a confirmar especulações de reconciliação com a ex-namorada, a atriz Mel Maia

MC Daniel participou do PodPah nesta terça-feira,18. O cantor cozinhou ao lado do comediante Diogo Defante e, em um determinado momento, os dois ligaram para Mel Maia por vídeo. O cantor disse para a atriz: "Fala, amor, 'tamo' aí no programa", dando indícios que eles reataram mesmo a relação.

Diogo Defante pediu então que a atriz contasse algum defeito do amado: "Ele é uma pessoa que fala muito e escuta pouco. Ele fala por cima, você tem que dar uma bronca nele. Senão ele não para", disse ela.

O músico tenta se "defender", dizendo que já evoluiu muito nesse quesito, e ela confirma. "Evoluiu muito. Ele é muito agitado, não consegue parar para ouvir. Isso atrapalha ele, mas já melhorou muito!". Ao desligar a ligação, o MC se declarou para Mel: "Te amo".

Durante um show na noite do último domingo, 16, o cantor de funk quebrou o silêncio sobre as especulações de uma reconciliação e surpreendeu ao confirmar que reatou seu relacionamento com a atriz de uma forma pra lá de inusitada.

É que o MC decidiu mudar a letra de uma de suas músicas para atualizar o status da relação. Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível notar que durante a canção ‘Revoada’, o músico incluiu o nome da ex-namorada e elevou ao título de esposa no palco: “Off pro amor, casado com a Mel Maia", ele disparou no show e levou os fãs á loucura com a novidade.

Mel Maia surpreende ao compartilhar foto de MC Daniel:

A atriz Mel Maia agitou as redes sociais neste domingo, 16, ao compartilhar uma foto inédita de seu ex-namorado, o funkeiro MC Daniel. A estrela demonstrou que o encontrou logo após ele chegar ao Rio de Janeiro e ter feito um post sobre paternidade nas redes sociais. Novamente, a atriz levantou suspeitas de uma possível reconciliação.