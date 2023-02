Megan Fox e Machine Gun Kelly estariam tentando superar crise no noivado

De acordo com jornal americano, Megan Fox e Machine Gun Kelly estariam tentando concertar crise no noivado

Nesta quarta-feira, 15, o jornal americano Entertainment Tonight, Megan Fox e Machine Gun Kelly estão tentando superar uma crise no noivado.

Após uma briga “séria” no último final de semana, o casal estaria tentando superar as coisas e continuar com o relacionamento.

“Megan e MGK tiveram altos e baixos no relacionamento, mas ao final do dia, eles tem muito amor um pelo outro e uma conexão profunda”, relatou uma fonte ao jornal.

O informante ainda disse: “Eles tem sentimentos muito fortes um pelo outro, então suas emoções frequentemente saem de maneiras intensas”.

“Eles estão trabalhando juntos com a meta de consertas as coisas e seguir em frente juntos”, ainda adicionou a fonte.

Na última segunda-feira, 13, o casal foi visto junto deixando um escritório de aconselhamento matrimonial nos Estados Unidos.

Crise?

Recentemente, uma fonte teria dito à revista americana People que Megan estaria tão chateada com o noivo que teria tirado seu anel de noivado.

“Eles ainda não romperam o noivado oficialmente, mas a Megan tirou seu anel”, comentou a fonte.