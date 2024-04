'Me sinto protagonista da minha história e autoestima', declara Catia Fonseca

Em entrevista à CARAS Brasil, Catia Fonseca comenta os 30 anos de carreira, debate etarismo, maternidade e conta novos projetos para 2024

"Me sinto protagonista da minha história e autoestima". A frase é da apresentadora Catia Fonseca (55), que completa 30 anos de carreira neste ano. Para a jornalista, o amadurecimento pessoal e profissional a permitiram mudar e descobrir novas fases —seja em relação à aparência, saúde, trabalho e até mesmo maternidade.

Hoje, Catia Fonseca afirma que se sente bem consigo e com o que construiu em seu trabalho . Para ela, o maior desafio é fazer com que todos entendam suas mensagens. Por isso, a apresentadora destaca a importância de trazer opiniões distintas e especialistas para o programa Melhor da Tarde (Band).

Há cinco anos no comando da atração, a jornalista assegura que não há segredo para que ela continue sempre atual. "Não é um programa feminino, e sim um programa de entretenimento. Cabe absolutamente tudo e para mim isso é muito enriquecedor. Eu não sou tão fixa nas coisas, me permito ter uma ideia e mudar", diz, em entrevista à CARAS Brasil.

Sem medo de mudar, ela conta que sabe a importância de abordar assuntos socialmente relevantes nas telas, desde homofobia e racismo, até mesmo a questão do etarismo e como isso impacta especialmente a vida das mulheres.

"Eu tenho total consciência que o etarismo é muito mais cruel com as mulheres", acrescenta ela, que afirma hoje ter uma visão diferente do amadurecimento e entendê-lo de uma forma tranquila. Fonseca diz que não tem problemas em relação à sua idade, e que isso a incentiva a cuidar ainda mais de sua saúde, para "curtir até o último dia da minha vida".

"As mudanças que eu fiz na minha vida foram para melhorar. Também já tive momentos em que não me senti bem, mas não me rendo mais as pressões externas como me rendia no passado", completa a apresentadora. "Busco ficar mais bonita todos os dias, mas alinhado a saúde. Nunca mais vou ter 18, nem a aparência disso. Então preciso me cuidar."

As transformações aconteceram também até em sua relação com os filhos Thiago (38) e Felipe (32). Por ter se tornado mãe jovem, aos 18 anos, a apresentadora diz que o início foi difícil e que aprendeu muito com os herdeiros, com quem hoje leva uma relação saudável, "mais de amizade [do que] só mãe mesmo, aquela que tinha que educar".

Para os próximos meses de 2024, a apresentadora diz que pretende focar em trazer mais da sua vida pessoal para as redes sociais, irá lançar um podcast e também fará seminários e viagens nacionais e internacionais com seu programa.

