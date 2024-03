MC Mirella conta quantos quilos perdeu desde o parto da filha, Serena

MC Mirella abre o jogo sobre procedimentos estéticos que passou após o parto; a funkeira é mãe de Serena, de 3 meses de vida, sua primeira filha

Nesta segunda-feira, 18, MC Mirella decidiu abrir o jogo com os fãs em seus stories do Instagram e falou sobre o seu processo de ganho de peso na gravidez, e a perda dos quilos após dar à luz Serena, sua primeira filha com Dynho Alves.

A funkeira ainda encerrou as especulações de que teria feito alguma plástica após o parto, e detalhou seus planos para seguir com seu corpo de maneira saudável: "Eu engordei 23 quilos na gravidez. Não tenho lipo. Após 2 meses e 23 dias pós parto, perdi 18 quilos. Sem academia, sem treino, sem fórmula mágica. Atualmente estou com 55 quilos e meu peso antes gravidez era 49! Acredite, é um processo e você consegue. Hoje já me sinto melhor, mas no primeiro mês foi muito difícil!", começou ela.

Mirella também falou sobre como não se limitou durante a gravidez e fez tudo que tinha vontade mas agora está evitando certas coisas como doces afim de recuperar o corpo pré-gravidez. A funkeira ainda mostrou como está sua barriga para seus seguidores. Confira os stories da mamãe coruja:

MC Mirella rebate crítica sobre seu corpo pós-parto

Recentemente, Mirella usou suas redes sociais para receber uma crítica de um internauta sobre seu corpo pós-parto. Mirella falou sobre o seu processo de emagrecimento após a maternidade:

"Eu acho que se achar bonita é um problema para as pessoas. Gente, até quando eu estava mais gorda, porque eu tinha acabado de parir, querendo ou não, você fica com a barriga totalmente diferente. Minha barriga melhorou bastante, mas ainda não voltou como era. E se não voltar, eu estou tranquila para fazer uma lipo", disse a cantora. Em seguida, ela falou sobre a mensagem que recebeu e mandou um recado afiado para a internauta.

"Agora minha barriga vai me deixar me achar menos bonita? Me poupe! Porque você ser bonita, ser sexy, o que for, não está só na sua barriga. Você precisa de muitas outras coisas para você ser. Então se você não tem isso, problema seu! Vai cultivar isso em você e para de ser infeliz", disparou a companheira do Dynho. Veja o resto da resposta da cantora.