MC Gui perde a linha e rasga contrato com Nego do Borel: “Ele tentou fugir”

MC Gui publica vídeo rasgando contrato após Nego do Borel se recusar a participar de luta física; entenda o que aconteceu

Na última quinta-feira, 03, o cantor MC Gui, surpreendeu ao revelar publicamente a quebra de contrato com um cantor famoso. É que o artista tinha um acordo para participar de uma luta de boxe com Nego do Borel. Mas o funkeiro acabou perdendo a paciência depois que seu adversário desistiu de entrar no ‘fight’ por conta de seu peso.

Através de seus stories no Instagram, Gui contou que o cantor teria demonstrado receio em participar da luta, já que eles estariam com pesos muito diferentes: "É isso aí, rapaziada, contrato rasgado e eu estou confirmando. Agora vou explicar um pouquinho para vocês”, iniciou o funkeiro, que fez questão de rasgar o papel na frente das câmeras.

“Quando eu assinei o contrato da luta, família, mais de dois meses atrás, eu nunca tinha tido contato com o boxe. Era minha primeira vez de treinamento, de desafio e de poder participar de um evento como o Fight Music Show", ele celebrou sua participação na luta que reúne influenciadores em disputas físicas.

"Eu estava com quase 100 kg e, óbvio, e o Nego do bordel, Nego do Borel, não sei qual nome devo chamar ele, pesa, sei lá, 70 ou 75 kg, não faço ideia. Ele sabia da minha estrutura física, de tudo que vinha acontecendo, quem era o MC Gui, altura, peso, ele sempre soube tudo”, disparou Gui, que contou que o adversário não encarou o desafio proposto pelo contrato.

“No dia que a gente teve a coletiva de imprensa, umas duas semanas atrás, ele peidou, ficou com medo, e eu tenho a prova disso. Não olhou no meu olho na encarada em nenhum momento. Ficou totalmente em choque”, o funkeiro expôs o cantor. “Viu meu peso, viu minha altura, o peso que eu tinha que bater no meu contrato, eu ia bater, pois ele fez acontecer exatamente isso, mudança de planos”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUI (@mcgui)

O cantor ainda contou que assinou um novo contrato e prometeu emagrecer para participar da luta com o funkeiro: “Estou assinando outro. Novo contrato de peso, vou bater 78 kg no dia da pesagem”, disse motivado com a disputa. Na legenda da publicação, ele denunciou a atitude do cantor novamente: "Ele tentou fugir", escreveu.

MC Gui se envolveu em polêmica com relacionamento:

MC Gui, que participou do reality A Fazenda 13, da Record TV, falou abertamente sobre ter traído sua ex-namorada, Bia Michelle. O cantor foi flagrado pela dançarina com outra mulher em um motel em abril deste ano. Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, o artista assumiu que cometeu o erro; confira a declaração do funkeiro.