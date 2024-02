MC Daniel desabafa após ter carro luxuoso roubado e faz apelo: 'Recompensa'

MC Daniel fez um apelo aos fãs para obter informações sobre o paradeiro do veículo, avaliado em mais de R$ 700 mil, roubado no Rio

MC Daniel usou as redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 15, para compartilhar uma situação desagradável com os fãs. Através de seus Stories no Instagram, o cantor revelou que seu carro, uma Land Rover Defender, foi roubado no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, ele relatou como tudo ocorreu e pediu ajuda do público para obter mais informações sobre o paradeiro do veículo, avaliado em mais de R$ 700 mil. Daniel ainda afirmou que pagará uma recompensa caso o encontre.

"Urgente. Roubaram meu carro no Rio de Janeiro. Se alguém ver manda foto ou vídeo. Foi roubado de fuzil na rua do Rio Beach Club, entrada pro Joá", escreveu o funkeiro ao compartilhar uma imagem do automóvel luxuoso.

Na sequência, MC Daniel explicou com mais calma toda a situação: "Então, família seguinte: eu vim para o Rio de Janeiro hoje de manhã de avião e o Paulo, que é meu segurança, e o Caldeira, estavam vindo com a defender aqui para o Rio de Janeiro. Os caras abordaram os moleques", relatou ele. " Levaram embora. Vieram com as peças [fuzis] na mão e tudo mais. E já era, entendeu?", acrescentou um de seus seguranças.

Daniel, então, fez um apelo aos internautas para que ele consiga recuperar o carro, assim como já aconteceu em outra ocasião. "Rapaziada, só dando um salve para vocês devolverem o bagulho aí na amizade, na tranquilidade, entendeu? Vocês estão ligados que nós somos moleques de baixo, ajudamos todo mundo, do coração bom", disse o cantor.

E completou: "Pra ficar tudo em paz, qualidade, se alguém tiver informações aí, manda para nós. Vai ter recompensa. Lembrando que já recuperamos em São Paulo. Dessa vez foi embaixo do viaduto na curva que faz um retorno para entrar pro Joá, eram 3 ou 4 manos. É o seguinte: vou dar uma recompensa aí pra gente achar esse carro. Eu vou mandar uma recompensa".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TrapBr Frases 🇧🇷 (@trapbrfrases)

MC Daniel fala sobre torcida para o BBB 24 e revela se toparia entrar no reality

A participação de Yasmin Brunet (35) no BBB 24 tem levantado debate fora do programa. Odiada por uma parcela do público devido ao seu comportamento com Davi (21), a modelo tem preocupado amigos e familiares. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, MC Daniel (25), amigo da também empresária, conta ter opinião formada sobre o tema.

O intérprete de Renasci das Cinzas também aponta para quem torce no reality show. Ele abre o jogo sobre o que pensa do motorista de aplicativo, principal desafeto da loira no confinamento, além disso revela se toparia entrar na casa mais vigiada do Brasil.

"Não tem problema [me associarem ao BBB. Eu torço pela Yasmin até o fim, estou fechado com ela até os dentes! Eu gosto do Davi também. É que eu não consigo assistir, então é difícil de opinar. Não vou falar um negócio e vão falar: 'Como vai falar sendo que você não está nem assistindo?'. Mas independente do que aconteça, eu estou com ela", conta. Confira a entrevista completa!