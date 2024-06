MC Daniel avisa que ficará longe de polêmicas daqui pra frente: ‘Eu cresci’

Após Mel Maia reagir a acusações contra MC Daniel, o funkeiro foi às redes sociais avisar que não vai mais se meter em confusão

O funkeiro MC Daniel usou as redes sociais nesta terça-feira, 18, para avisar que não pretende se envolver em novas polêmicas no futuro. Recentemente, ele se envolveu em um burburinho com a ex-namorada Mel Maia com quem se relacionou no ano passado, mas explicou que não pretende continuar assim.

"Sem briga, sem polêmica. O bagulho é escutar um som, jogar uma bola, comprar um cachorro. Dificilmente vocês vão me ver em polêmica, brigando com alguém, atacando e xingando, só se for um bagulho muito extremo", avisou.

"Já fui assim, já me meti em polêmicas e em brigas, mas faz mais de um ano que eu não tenho mais essas paradas. Mas eu cresci, evoluí e vi que não ganhava nada com isso, era ruinzão. O bagulho é ficar na paz, ficar sossegado", acrescentou o funkeiro.

MC Daniel disse que pretende focar em outros pontos: "Só quero trampar, falar de Deus e fazer uns bagulhos daoras. Quando você briga, para alguém ganhar outro tem que perder", refletiu. "Quem procura polêmica, briga, indireta, não vai encontrar por aqui. Se alguém tem algo contra mim, me avisa pra resolver também que é marcha", encerrou o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdaniell)

MC Daniel reage a comentário sobre Mel Maia não ter esquecido ele

Parece que o relacionamento entre Mel Maia e MC Daniel não terminou tão bem assim! Recentemente, o funkeiro foi alvo de acusações feitas por um ex-colega de trabalho, que afirmou não ter recebido seu dinheiro após alguns trabalhos entregues ao artista. A atriz e ex-namorada do cantor acabou curtindo a publicação que explicava a situação e agitou a web.

Após o acontecimento, um internauta deixou um comentário na web onde afirmou que Mel Maia ainda não conseguiu se esquecer de seu ex-namorado, mesmo vivendo um novo relacionamento. "Incrível a Mel, namorando, felizona com o ‘famoso’ gringo, ainda curtir coisas do ex. Amiga, se é ex, finge que não existe… E vai ser feliz com o teu namorado, mulher!", escreveu uma seguidora nas redes sociais.

E o funkeiro logo reagiu ao comentário! Logo abaixo do comentário, Daniel deixou um emoji de dentes cerrados, como se concordasse com a opinião da internauta.