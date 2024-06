MC Daniel reage a comentário sobre Mel Maia não ter esquecido ele

Após Mel Maia reagir a acusações contra MC Daniel, o funkeiro reagiu a comentário de internauta que afirmou que a atriz ainda não o esqueceu; veja!

Parece que o relacionamento entre Mel Maia e MC Daniel não terminou tão bem assim! Recentemente, o funkeiro foi alvo de acusações feitas por um ex-colega de trabalho, que afirmou não ter recebido seu dinheiro após alguns trabalhos entregues ao artista. A atriz e ex-namorada do cantor acabou curtindo a publicação que explicava a situação e agitou a web.

Após o acontecimento, um internauta deixou um comentário na web onde afirmou que Mel Maia ainda não conseguiu se esquecer de seu ex-namorado, mesmo vivendo um novo relacionamento. "Incrível a Mel, namorando, felizona com o ‘famoso’ gringo, ainda curtir coisas do ex. Amiga, se é ex, finge que não existe… E vai ser feliz com o teu namorado, mulher!", escreveu uma seguidora nas redes sociais.

E o funkeiro logo reagiu ao comentário! Logo abaixo do comentário, Daniel deixou um emoji de dentes cerrados, como se concordasse com a opinião da internauta.

MC Daniel e Mel Maia viveram um relacionamento vai e vem entre outubro de 2022 e setembro de 2023. Hoje, a atriz vive um relacionamento com o surfista português João Maria Pereira, enquanto o artista acabou vivendo um affair com Yasmin Brunet após o término de seu namoro, mas que chegou ao fim pouco antes da modelo participar do BBB 24.

Mel Maia revela planos para o futuro ao lado do namorado português

Recentemente, Mel Maia contou que possui planos para o futuro com seu atual namorado, o surfista português João Maria Pereira. Os dois assumiram publicamente o namoro em janeiro deste ano, durante a madrugada do dia 1º de janeiro.

Em entrevista à revista Mensch, a artista revelou o que deseja realizar daqui para frente em sua carreira pessoal e profissional. Além disso, Mel também ressaltou que os planos incluem a relação com o companheiro.

"Desejo que a minha carreira seja cada vez mais frutífera, alcançando novos espaços, novos países e culturas. Quero que o mundo veja o que eu mais amo fazer", declarou a atriz. E completou: "Juntos, pretendemos viajar pelo mundo, ter a nossa casa, construir uma família no futuro… Temos muitos planos".

Apesar da distância geográfica, já que o surfista reside em Portugal e ela no Brasil, o casal tem conseguido se ver com frequência. Recentemente, João Maria passou cerca de três meses no Rio de Janeiro morando com a famosa. Ao longo do bate-papo com a Mensch, a atriz não poupou elogios ao amado.

"O João é uma pessoa racional, muito correta. Ele é muito inteligente e vê o mundo da mesma forma que eu. Amo o jeito que ele fala, a maneira como me olha, como ele me trata e faz de tudo para estar ao meu lado. E ele também é lindo demais!", se derreteu Mel Maia ao falar sobre o namorado.