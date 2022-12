MC Daniel aparece ao lado de Neymar Jr. e celebra: ‘Virei amigo do meu ídolo’

Funkeiro e namorado de Mel Maia, MC Daniel esteve na mansão da irmã de Neymar, Rafaella Santos

Nesta quinta-feira, 15, o cantor MC Daniel (24) apareceu com a melhor companhia possível! Na última quarta-feira, 14, o namorado da atriz Mel Maia (18), foi a uma festa na casa de Rafaella Santos (26), dada pelo jogador de futebol e irmão da modelo, Neymar Jr. (30).

Em seu perfil oficial no Instagram, o funkeiro publicou uma série de fotos ao lado do atacante e camisa 10 da Seleção Brasileira. “Virei amigo do meu ídolo. De longe um dos moleques mais puro de coração e resenha que já conheci”, escreveu ele em um story que publicou.

Já no feed, o namorado de Mel Maia escreveu: “Vinagrete com NJ. Te amo Juneca, é tois kkk”, brincou. Na foto, ele aparece segurando uma boa colherada de vinagrete, enquanto Neymar segurava uma batata com um pegador.

Mel Maia tá namorando!

Na última segunda-feira, 12, o MC Daniel (24) assumiu que está namorando com a atriz Mel Maia. Durante uma live nas redes sociais, ele confirmou o romance do casal e afirmou que eles estão juntos há alguns meses.

“Sou apaixonado por você!”, disse ele para a amada, e continuou: “Já era, todo mundo sabe que te amo. A gente está junto há vários meses, já, pensando em um montão de coisas. Não aguento mais te chamar de Melissa, de amiga, de Mel, pensando no que vão falar da gente”.

Por fim, ele contou: “Você já tem sua carreira, tem seu dinheiro, já é famosa. Se estamos juntos, é porque a gente se ama. Nos apaixonamos antes de a gente se beijar. As pessoas precisam saber disso”.