MC Daniel assume namoro com Mel Maia e declara: ''Não aguento mais te chamar de amiga''

Após rumores de affair, MC Daniel surpreende Mel Maia durante live e confirma namoro com a atriz publicamente

A atriz Mel Maia (18) foi pega de surpresa por MC Daniel (24) durante uma live no Instagram na noite de segunda-feira, 12!

Após boatos de affair por conta de fotos e momentos juntos, o funkeiro confirmou publicamente que está namorando a atriz durante a transmissão ao vivo de Mel, que convidou o amado.

Ele, então, aproveitou para se declarar para a namorada e falou da relação com ela. "Sou apaixonado por você...", disse Daniel. "Tenho muita vergonha", disparou Mel. "Já era, todo mundo sabe que eu te amo. A gente tá junto há vários meses já, a gente tava pensando em um montão de coisa..."

"Não aguento mais te chamar de Melissa, de amiga, de Mel. Pensando do que vão falar da gente. Você já tem sua carreira, tem seu dinheiro, já é famosa", desabafou Daniel.

"Se estamos juntos, é porque a gente se ama, nos apaixonamos antes da gente se beijar, as pessoas precisam saber disso", falou ainda.

Vale destacar que, apesar de postarem fotos juntos, os dois seguiam se chamando de amigos. O primeiro indício de romance foi quando MC Ryan SP, amigo do casal, contou que os dois estavam juntos.

Confira o momento em que MC Daniel assumiu o namoro com Mel Maia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA (@melissamelmaia)

Mel Maia sai em defesa de MC Daniel

Recentemente, Mel Maia saiu em defesa de MC Daniel após o artista dizer que ela era possivelmente a quarta ou a quinta mulher mais bonita do mundo, já que sua mãe e avós ocupariam as primeiras colocações. Uma internauta criticou a declaração do funkeiro:"Nada me broxaria mais do que escutar que sou possivelmente a 4ª mulher mais linda do mundo ficando atrás da mãe e da avó", disparou.

Mel, então, rebateu o comentário: "Não me broxa ver ele colocando família em primeiro lugar, isso encanta, né? E ele é brincalhão, fala que sou a deusa egípcia mais linda do mundo, me enche de presente, me trata como princesa, com carinho, amor e respeito, trata minha família bem, vem me ver mesmo com a agenda lotada, são muitas coisas sabe?! Isso aí não é nada. Ele me elogia da hora que acorda até a hora que ele (às vezes) dorme. Podem falar o que quiser de mim, mas do Fafa não tem como".

